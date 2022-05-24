Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о статусе добровольцев-пожарных
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Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о статусе добровольцев-пожарных

Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о статусе добровольцев-пожарных

17:38  Автор: Мария Соколова


Законопроект: № 29913-8



К целям волонтерской деятельности предлагают отнести ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и тушение пожаров. Такой законопроект (№ 29913-8) Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций рекомендовал к принятию в первом чтении.

Законопроект разработан группой депутатов «Единой России» и предлагает расширить перечень целей волонтерской работы, указанный в законодательстве. Сейчас к благотворительной и волонтерской деятельности относится, в том числе, оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий и катастроф, национальных конфликтов, жертвам репрессий и беженцам. Волонтерские организации, которые занимаются такой деятельностью, могут рассчитывать на федеральную, региональную и местную поддержку, отметил соавтор законопроекта, зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Но некоммерческие организации, помогающие в ликвидации пожаров, аварий и последствий чрезвычайных ситуаций, не имеют права на господдержку, так как официально такая деятельность не относится к волонтерской. Депутаты предлагают исправить законодательный пробел и дать добровольцам-пожарным официальный статус волонтеров. Комитет Госдумы по молодежной политике также поддержал законопроект. По словам главы Комитета Артема Метелева, в 2018-2020 годах некоммерческие организации участвовали в ликвидации чрезвычайных ситуаций около 40 тысяч раз и более 24,5 тысячи раз — в ликвидации их последствий. Законопроект планируют рассмотреть в первом чтении 7 июня.

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#волонтеры


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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