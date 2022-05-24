Kotaku: сервис Game Pass испытывает «выгорание», подписчики из него уходят
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Kotaku: сервис Game Pass испытывает «выгорание», подписчики из него уходят

Kotaku: сервис Game Pass испытывает «выгорание», подписчики из него уходят


Компания Microsoft не делится информацией о количестве подписчиков в сервисе Game Pass. Известно, что их число было около 25 миллионов пользователей на январь 2022 года. Game Pass — сервис, на который подразделение Microsoft Gaming делает большую ставку, но, похоже, сейчас он переживает кризис. Так считает портал Kotaku, который опубликовал материал на соответствующую тему.

В материале Kotaku говорится, что в последние месяцы сервис Game Pass «выгорает», что увеличивает недовольство вокруг него среди подписчиков. У Kotaku нет информации о том, сколько сейчас человек использует Game Pass и имеет ли место быть отток подписчиков. Однако они приводят некоторые цитаты известных в игровой индустрии личностей, которые не видят смысла продлевать подписку на сервис.

«Сервис отличный, но нет никаких эксклюзивов AAA, которые заставили бы меня остаться», — написал в Twitter автор Tom’s Guide Тони Поланко.

«Я вернусь, когда игры начнут появляться», — говорит репортер Washington Post Джин Парк, отмечая, что за последние несколько месяцев единственная игра от службы, которой он воспользовался, — это Trek to Yomi.

В статье отмечается, что перенос Starfield и Redfall на 2023 год привел к резкому снижению потенциальной ценности сервиса Game Pass в этом году. Они приводят расчеты, согласно которым использовать Game Pass теперь не настолько выгодно, из-за потери двух крупных проектов Bethesda:

Допустим, вы подписались на уровень Xbox Game Pass Ultimate, который стоит 15 долларов в месяц и включает в себя стандартный доступ к игровой библиотеке, а также ряд других привилегий. Давайте также предположим, что любые высокобюджетные игры, эксклюзивные или нет, которые попали в сервис, стоят стандартные для отрасли 60 долларов. По этой математике вам нужно будет играть в две полноценные игры через Game Pass каждые четыре месяца, чтобы оправдать затраты.

В итоге, авторы Kotaku приходят к тому, что презентация 12 июня Xbox и Bethesda должна будет продавать игрокам Game Pass, как это делала презентация и в прошлом году, когда более 20 проектов были анонсированы для подписки.

Стоит сказать, что публикацию Kotaku прокомментировал официальный Twitter-аккаунт Xbox Game Pass словами: «скажи мне, что ты ограничиваешь себя только играми ААА, не говоря мне, что ты ограничиваешь себя только играми ААА».


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По материалам: newxboxone

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