Krut: The Mythic Wings выйдет на приставках Xbox в июле

Вадим Карасев





Разработчики игры Krut: The Mythic Wings объявили дату релиза своего проекта на всех актуальных игровых платформах: Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch и PC. Проект появится 12 июля 2022 года — ниже можно посмотреть трейлер с геймплеем игры.

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Krut: The Mythic Wings — игра, которая основана на тайском полнометражном мультфильме 2018 года Krut: The Himmaphan Warriors. Это юго-восточный миф о приключениях воина Гаруды на зачарованном острове Химмафан. По геймплею проект представляет собой платформер сайд-скроллер с 3D графикой.