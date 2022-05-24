Ксения Бородина может получить уголовный срок, сообщает пресса
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Ксения Бородина может получить уголовный срок, сообщает пресса

Ксения Бородина может получить уголовный срок, сообщает пресса
39-летняя ведущая Ксения Бородина была поймана на обмане. Телеведущая привлекла внимание полиции своим необоснованным желанием выделиться из толпы и теперь может за это жестоко поплатиться. Правоохранители заметили, что телеведущая выдает себя за сотрудницу Управделами Президента РФ, хотя таковой не является. Все дело в том, что с некоторых пор на авторамке с номерами «Мерседеса» звезды «Дома-2» появилась надпись «ФГБУ АТК УД Президента РФ», которую могут ставить лишь владельцы машин, являющиеся госслужащими. Осведомленные источники сообщают, что стражам порядка подобная вольность Бородиной не пришлась по душе и они могут счесть это попыткой дискредитации власти и привлечь знаменитость к уголовной ответственности. Однако звездный адвокат Андрей Алешкин с этим не согласен и уверяет, что телеведущей грозит лишь административное наказание по статье «Управление автомобилем без номера или с материалами, затрудняющими его чтение», за которое полагается штраф в размере пять тысяч рублей или лишение водительских прав сроком от 1 до 3 месяцев.
Ксения Бородина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я не вижу здесь уголовной ответственности за дискредитацию, поскольку нет самого умысла на это: реальные автомобили чиновников регулярно становятся нарушителями и даже участниками ДТП», — уточнил юрист.  Пока же правоохранители внимательно изучили количество нарушений звезды «Дома-2» и выяснили, что только за этот год Ксения заработала 77 штрафов, в основном, за превышение скорости, несоблюдение знаков и парковку в неположенном месте. В прошлом же году за Бородиной числилось 467 нарушений, а в 2020-м – 388. Однако надо отдать телеведущей должное: долгов перед государством у нее нет: за все нарушения она своевременно расплачивается, пишет «КП».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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