Ксения Собчак опустилась до унитазов
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Ксения Собчак опустилась до унитазов

Ксения Собчак опустилась до унитазов
Похоже, финансовые дела у ведущей и журналистки Ксения Собчак идут очень плохо. Телеведущая сейчас заканчивает строительство дома в Подмосковье. Сама она не скрывает, что пытается отбить часть средств на рекламе, поэтому постоянно советует разных производителей. 42-летняя телеведущая в личном блоге опубликовала кадр с унитазом, а в посте рассказала о прелестях известной компании, которая занимается их выпусков. Из плюсов можно отметить подсветку, небольшие габариты, удобство в использовании и другие полезные функции, которые принято называть «умными».
Ксения Собчак рекламирует санфаянс  В комментариях пользовали устроили целый флешмоб на тему этой рекламы. Многих удивило то, что Собчак решила отрекламировать такой интимный продукт, другие же откровенно пишут — ей все равно, что публиковать, лишь бы платили деньги. «Да, опустилась до унитаза»; «Ксения Собчак выбирает умный стульчак. Слоганы за 100 рублей»; «Какие выпуски, такая и реклама»; «Уже унитазы рекламирует, что дальше»; «Деньги, как говорится, не пахнут», — шутят пользователи. Отметим, что ранее Ксения уже показывала фрагменты загородного особняка, в строительство которого вложила, по слухам, более 40 миллионов рублей. «Все в самом разгаре и скоро уже будет готово!» — радуется звезда. Телеведущая решила показать внешнюю отделку дома, а также навесы, которые закрывают террасу. «Уже предвкушаю посиделки вечерами и днями в приятной прохладе в тени. Мне очень нравится», — добавила Собчак. К слову, в марте ее обвиняли в бегстве из России. Ксения несколько недель провела за границей, правда, не остановила работу и продолжала регулярно появляться в соцсетях и выпускать эфиры на популярных интернет-платформах. Кроме того, она продала квартиру в центре столицы, вложив деньги в недвижимость в Дубае.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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