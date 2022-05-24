Ксения Собчак получила от Юрия Лозы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ксения Собчак получила от Юрия Лозы

Ксения Собчак получила от Юрия Лозы
Ведущая и журналистка Ксения Собчак нелестно высказалась об артисте. Не так давно Ксения Собчак намекнула на то, что в число сбежавших за границу звезд попал Юрий Лоза. Мол, раньше он постоянно высказывал свою точку зрения на каждое событие в мире. «Не пугает так вирус оспы обезьян, как двухмесячное молчание Юрия Лозы. Вот, где действительно опасность таится», — смеялась Собчак. Сегодня Лоза вышел на связь и сообщил, что он никуда не «пропал». В отличие от Собчак, музыкант не покидал Россию последние месяцы.
Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я бы посоветовал ей не лепить, что попало. Сейчас закрыли некоторые иностранные соцсети. Естественно, что я в них молчу», сказала Ксения Собчак. Лоза заявил, что каждый день общается с фанатами в других соцсетях. На днях, например, он делился с публикой творческими успехами. «Рассказал недавно о новой песне. Каждый день у меня публикации», — ответил Лоза на провокацию Собчак. Кстати, что касается самой Ксении, то она была одной из первых звезд, покинувших Россию в феврале. Ходили даже слухи, что она уехала с сыном из страны навсегда. Однако впоследствии Собчак вернулась и продолжила строить карьеру в родной стране. Правда, при этом она регулярно выезжает за границу, отдыхая то на Лазурном берегу, то в Латвии.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Ксения Собчак получила от Юрия Лозы
Ксения Собчак получила от Юрия Лозы
Певицу Пелагею заподозрили в фотошопе
Певицу Пелагею заподозрили в фотошопе
Объявлена дата релиза The Lord of the Rings: Gollum на приставках Xbox
Объявлена дата релиза The Lord of the Rings: Gollum на приставках Xbox
Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy выйдет на приставках Xbox в начале июня
Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy выйдет на приставках Xbox в
Dress Code. В Лондоне прошла церемония Prince's Trust Awards. Среди гостей — Амаль Клуни, Джош Хартнетт, Фиби Дайневор
Dress Code. В Лондоне прошла церемония Prince's Trust Awards. Среди
16 забавных фотографий из домашних архивов, на которых ностальгия смешана с неловкостью
16 забавных фотографий из домашних архивов, на которых ностальгия
6 ужасных и мерзких профессий, которые существовали в прошлом
6 ужасных и мерзких профессий, которые существовали в прошлом
8 вопросов, которые помогут понять, с какми мужчиной вы имеете дело
8 вопросов, которые помогут понять, с какми мужчиной вы имеете дело
Вера Брежнева рассказала, как проводит время на складе в Польше
Вера Брежнева рассказала, как проводит время на складе в Польше
Иван Ургант заявил, что теперь Ксения Собчак отвечает за его карьеру
Иван Ургант заявил, что теперь Ксения Собчак отвечает за его карьеру
Обновление Resident Evil 3 Remake до Xbox Series X | S близко к релизу
Обновление Resident Evil 3 Remake до Xbox Series X | S близко к релизу
Как проводятся тесты ДНК в Новосибирске
Как проводятся тесты ДНК в Новосибирске

Топ на сегодня

Ксения Бородина может получить уголовный срок, сообщает пресса
Ксения Бородина может получить уголовный срок, сообщает пресса
Сергей Шнуров высказался о побеге Ксении Собчак
Сергей Шнуров высказался о побеге Ксении Собчак
Ксения Собчак поглумилась над Викторией Боней
Ксения Собчак поглумилась над Викторией Боней
Денежный лунный календарь на июнь 2022 года
Денежный лунный календарь на июнь 2022 года
Ивана Ургант о своем возращении на экраны
Ивана Ургант о своем возращении на экраны

Еще по теме

Ксения Собчак посмеялась над известным артистом
Ксения Собчак рассказала, почему так хорошо выглядит
Собчак поддержала интригу, показав свой беременный живот
Ксения Собчак влезла в скандал Машковых