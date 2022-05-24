Ксения Собчак получила от Юрия Лозы

Ведущая и журналистка Ксения Собчак нелестно высказалась об артисте. Не так давно Ксения Собчак намекнула на то, что в число сбежавших за границу звезд попал Юрий Лоза. Мол, раньше он постоянно высказывал свою точку зрения на каждое событие в мире. «Не пугает так вирус оспы обезьян, как двухмесячное молчание Юрия Лозы. Вот, где действительно опасность таится», — смеялась Собчак. Сегодня Лоза вышел на связь и сообщил, что он никуда не «пропал». В отличие от Собчак, музыкант не покидал Россию последние месяцы.Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я бы посоветовал ей не лепить, что попало. Сейчас закрыли некоторые иностранные соцсети. Естественно, что я в них молчу», сказала Ксения Собчак. Лоза заявил, что каждый день общается с фанатами в других соцсетях. На днях, например, он делился с публикой творческими успехами. «Рассказал недавно о новой песне. Каждый день у меня публикации», — ответил Лоза на провокацию Собчак. Кстати, что касается самой Ксении, то она была одной из первых звезд, покинувших Россию в феврале. Ходили даже слухи, что она уехала с сыном из страны навсегда. Однако впоследствии Собчак вернулась и продолжила строить карьеру в родной стране. Правда, при этом она регулярно выезжает за границу, отдыхая то на Лазурном берегу, то в Латвии.