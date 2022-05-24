Лариса Гузеева показала кадры с празднования своего дня рождения
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Лариса Гузеева показала кадры с празднования своего дня рождения

Лариса Гузеева показала кадры с празднования своего дня рождения
Телеведущая Лариса Гузеева отдыхает в Болгарии, где и отметила свое 63-летие. 23 мая Лариса Гузеева отмечает 63-летие. Телеведущая, покинувшая Россию, проводит праздник вдали от друзей и коллег, с которыми привыкла веселиться в этот день, поэтому ей остается лишь с грустью вспоминать былые вечеринки. Кадры с последнего мероприятия звезда «Жестокого романса» поделилась с подписчиками в Телеграм -канале. Гузеева показала, как в прошлом году коллеги по шоу «Давай поженимся!» устроили ей сюрприз, несказанно ее порадовав.
Роза Сябитова и другие коллеги Ларисы Гузеевой «Год назад... Лучший мой день рождения. Спасибо всем за поздравления! Верю, что все еще будет!» — подписала кадры телеведущая. В настоящее время устроить такую же вечеринку невозможно, ведь популярная программа уже три месяца не выходит в эфир, как и многие другие развлекательные передачи Первого канала. В отсутствие работы Гузеева отправилась отдыхать в Болгарию, где у нее есть собственная недвижимость, однако отъезд знаменитости не остался незамеченным. Многие тут же заподозрили звезду «Жестокого романса» в побеге по примеру Аллы Пугачевой, так что ей пришлось оправдываться. Ведущая «Давай поженимся!» напомнила, что проводит на побережье Черного моря почти все свои летние отпуска и раньше никого это не интересовало. В этом же году она отправилась в Равду несколько раньше, поскольку у нее выдалось свободное время. Напомним, апартаменты площадью 160 квадратных метров Гузеева приобрела в Болгарии в 2012 году. Квартира телеведущей расположена в элитном жилом комплексе с развитой инфраструктурой и на момент покупки обошлась отечественной звезде в 220 тысяч евро.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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