Лунный день сегодня 24 мая 2022 года
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Лунный день сегодня 24 мая 2022 года

Лунный день сегодня 24 мая 2022 года

Начинается новый день. За окном уже вторник, так что если вы не включились в работу вчера, сегодня у вас будет возможность это исправить. Следуйте советам астрологов, чтобы сделать этот день максимально благоприятным.


Сегодня довольно благоприятный день, причем в хорошем положении находится не только Луна, но и Марс. Красная планета переходит в Знак Овна, что даст нас много сил, энергии, мотивации. Всё это даст нам шанс исправить ошибки прошлого, а также начать заниматься чем-то новым. День хороший, но это не значит, что нужно быть максимально открытыми. Помните о нескольких вещах, про которые нельзя рассказывать посторонним.

Фаза Луны: начинается 24 лунный день. Убывающая Луна все еще в Рыбах, поэтому дисгармонии не наблюдается. День благоприятен для общения, творческой работы, поисков себя. Не бойтесь искушений, если только они не повредят вашему здоровью или кошельку.

Магнитные бури 24 мая: солнечная активность сегодня умеренная, так что магнитных бурь не ожидается.

Что принесет удачу сегодня


домашние дела;
работа;
новые начинания;
крупные сделки;
новые знакомства.

Что отпугнет успех в этот день


сомнения в себе;
безделье;
нарушение правил.

Домашние дела по лунному календарю

Во этот вторник астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют делать по дому то, что требует взаимодействия с водой. Получается, что можно затевать грандиозную стирку или мытье полов, пересаживать и поливать цветы. Луна в Рыбах иногда вызывает пассивность, что может выражаться в нежелании работать по дому и решать какие-то бытовые проблемы. В таком случае не стоит ни за что браться. Сегодня не нужно идти против своих желаний. Интерес будут вызывать самые разные дела — сложные, простые, приятные или амбициозные.

Одежда и талисманы удачи на этот вторник

Особенно удачными сегодня будут цвета, свойственные стихии Воды: изумрудный, темно-розовый, голубой, темно-синий, бирюзовый, фиолетовый. Днем эксперты советуют носить вещи и украшения светлых тонов, но к вечеру лучше выбрать одежду и аксессуары более темной палитры.


Украшения из серебра и платины защитят вас от зависти и злобы окружающих. Минералы опал и аксинит защитят вас от любых проблем. Если захочется взяться за дела и потребуется много энергии. Обратитесь за помощью к сердолику или янтарю — эти камни стихии Огня отлично сочетаются с Марсом в Овне.

Любовь и общение в 24 лунный день

Сегодня в сфере отношений важна максимальная динамика и смелость, но осмотрительность тоже не будет лишней, особенно при знакомствах. Астрологи советуют трезво оценивать человека, поскольку многие в этот день могут прятать свои чувства. Оценить характер и энергетику можно быстро по лицу, руках или по цвету глаз.


Осторожность ни в коем случае не должна перерасти в мнительность. Возможны небольшие стычки между коллегами, представителями разных возрастных групп и влюбленными, но достичь компромисса сегодня гораздо проще обычного — достаточно протянуть руку помощи и предложить перемирие, не дожидаясь ругани.

Финансы и работа в 24 лунный день

Рыбы — Знак благоприятный для работы, но весьма медлительный. Он вынуждает нас порой сильно сомневаться в себе. Сегодня можно найти много оригинальный идей, но так и не приступить к их реализации. Мощь Марса в Овне способна помочь решить сложные жизненные задачи и быстро победить сомнения, неуверенность в себе.

Главная опасность дня — нарушение правил и конфликт с руководством. Даже малозначительная ошибка может стать причиной осуждения коллегами и начальством. В отношении умеренных трат Луна в Рыбах — благоприятное время. Астрологи советуют покупать то, на что вы долго копили деньги.

Настроение и здоровье по лунному календарю


Рыбы усилят нашу любовь к себе, а Марс этот эффект закрепит. Жизнь заиграет новыми красками, что вдохновит нас на новые победы. Луна постарается пробудить в нас стимул к дальнейшему развитию. Поэтому стройте планы и начинайте новые дела, даже если не верите в успех.

Другой важной темой дня станет грамотное распределение сил и времени. Не пытайтесь успеть всё. Несмотря на то, что запас жизненных сил пока не иссяк, Луна не способствует восстановлению энергетики. Лучше всего сделать так, чтобы день прошел в работе и делах. Будьте деликатнее с теми, кто вам дорог.

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По материалам: dailyhoro.ru

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