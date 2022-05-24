Магазины хотят штрафовать за принудительный сбор персональных данных
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Магазины хотят штрафовать за принудительный сбор персональных данных

Магазины хотят штрафовать за принудительный сбор персональных данных

Тема: Пленарное заседание Госдумы 24 мая 2022 года


13:37  Автор: Ольга Шульга


Законопроект: № 1184517-7



С магазинов будут взыскивать до 50 тысяч рублей за принудительный сбор персональных данных покупателей. Соответствующий законопроект Госдума приняла третьем чтении.  

Как ранее пояснял председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, законопроектом предлагается установить административную ответственность за отказ продавца заключать и исполнять договор, если потребитель не согласен представить свои персональные данные. Спикер уточнил, что с должностных лиц за подобное деяние будут взыскивать штраф в размере от пяти до 10 тысяч рублей, с юридических — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Продавцам хотят запретить навязывать свои условия покупателям


Володин напомнил, что в апреле Госдума приняла базовый закон, направленный на защиту потребителей от необоснованного сбора персональных данных со стороны продавцов и поставщиков услуг. В частности, был установлен запрет принуждать потребителей к предоставлению персональных данных, когда действующее законодательство этого не требует.

Также в законе «О защите прав потребителей» был закреплен перечень недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителя. К таким условиям отнесены, например, оказание дополнительных услуг за плату без согласия потребителя, ограничение права выбора способа и формы оплаты.

«С 1 сентября 2022 года будет введена административная ответственность за нарушение этих положений базового закона», — отметил Вячеслав Володин.



#персональные данные #интернет #торговля

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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