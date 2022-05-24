Наталья Подольская хочет избавиться сына

Певица Наталья Подольская призналась, что нашла для сына специальную школу. Артистки осенью отправит старшего сына Артемия в первый класс. Уже совсем скоро – 5 июня — мальчику исполнится семь лет. Да и к учебе он полностью готов. Образовательное учреждение звездная пара выбрала недалеко от дома. Это частная школа полного дня, то есть дети там проводят время с утра до вечера. Певица рассказала, что специально искала такое заведение, откуда ей не пришлось бы забирать Артемия в середине дня. Кроме того, принципиальным вопросом для артистки была возможность не делать с сыном домашние задания, поскольку на это у нее нет ни сил, ни времени, ведь она продолжает активно работать, а также следит за младшим наследником — годовалым Иваном.Наталья Подольская с семьей - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Тема уже поступил, он блестяще прошел тест. Это частная школа, и меня больше всего порадовало именно то, что она полного дня. Несправедливость какая-то. В сад ты ребенка отдаешь утром, и вечером забираешь. А в школе — в середине дня. В нашей же первую половину дня детки учатся, а во второй — ходят в разные секции и делают домашние задания, что для меня тоже большое счастье. Я совершенно не хочу делать домашние задания с ребенком!», — призналась Подольская. По словам певицы, сейчас заботу об Артемии во многом взял на себя Владимир Пресняков. Так сложилось, что теперь он проводит с мальчиком больше времени и у них немало общих интересов. «Они с Вовой вместе собирают LEGO, смотрят мультики, играют, часами болтают, шутят, катаются на самокатах, на отдыхе — вместе ныряют, плавают», — отметила звезда эстрады в интервью StarHit.