Наталья Подольская устроила «белую» вечеринку в свой 40-летний юбилей

Певице Наталье Подольской на днях исполнилось 40 лет. В честь юбилея артистка организовала вечеринку с белым дресс-кодом. Пару дней назад Наталье Подольской и ее сестре-двойняшке исполнилось по 40 лет. В тот день певица поделилась лишь публикацией в соцсетях, но накануне артистка закатила шумную вечеринку. В день рождения Наталья особое внимание уделила своей сестре, с которой у нее теплые отношения. «Вот уже 40 лет (плюс годик у мамы в животе). Мне повезло родиться с тобой в один день. Двойняшки меня поймут. И повезло не только принимать поздравления, но и поздравлять. И желать. Желаю тебе, моя любимая Юлиана быть счастливой и любимой. Обязательно здоровой. Наш умный кролик. И поздравляю нашу мамочку, которая нас родила. Папы нет в живых, но его тоже поздравляю и благодарю», — обратилась Подольская.Наталья Подольская с сестрой Юлианой и мамой Юлиана, в свою очередь, ответила звездной родственнице. «Как же здорово встречать эту цифру вместе, нам очень повезло родиться вместе в этот солнечный день. Вместе расти, взрослеть, встречать трудности и радости. И, знаешь, лучшего спутника в этой жизни я себе не представляю (мамуль, спасибо тебе за это). Очень люблю тебя, моя половинка Наташа! Будь здорова, счастлива, любима, окружена вниманием и заботой, и песен твоих, волшебных, «на века», полные залы и любовь публики. Давай встретим наши следующие 40 так же весело и задорно», — поделилась сестра певицы.Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыновьями С праздником поздравил Наталью и ее супруг. «Любимая моя! Ты делаешь мою жизнь счастливой! И Я сделаю все, чтобы ты всегда просыпалась с улыбкой. С днем рождения, моя Туся!», — восклицал Пресняков.Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыновьями и родителями И этим вечером Владимир с удовольствием исполнил для жены свои хиты и даже пригласил на сцену друзей семьи: Игоря Николаева и Леонида Агутина, что очень порадовало присутствующих.Игорь Николаев и Юлия Проскурякова Веселился на празднике и наследник пары. Младший сын Ваня вместе с отцом танцевал около сцены, на них с любовью смотрела Наталья. А потом он уселся на руки к маме и не хотел слезать. «Моя наклеечка не слезала с рук», - отметила именинница.Наталья Подольская с сыном Ваней на руках Приглашенных гостей, к слову, было немало, в том числе и звездных. Поздравить Наталью и ее сестру с 40-летием пришли Игорь Николаев, Леонид Агутин, Дмитрий Дибров, родители Преснякова — Владимир и Елена, Лариса Долина, Пелагея, Эмин Агаларов, Анита Цой, Юлиана Караулова и другие.Наталья Подольская с гостями После этого именинницы и гости пустились в пляс и от души натанцевались. На протяжении всего вечера в колонках играли песни артистов российской эстрады, которые слушает и любит публика.Наталья Подольская с сестрой и именинным тортом И с лиц присутствующих почти не сходила улыбка. «С днем рождения, девочки!» — неустанно скандировали они.