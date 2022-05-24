Нику Белоцерковскую заочно арестовали по делу о фейках

Вадим Карасев

Басманный суд Москвы заочно арестовал Нику Белоцерковскую за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Ей грозит штраф до 3 млн рублей и лишение свободы сроком до 10 лет.

В отношении Белоцерковской судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее задержания либо экстрадиции на территорию РФ, — цитирует сообщение суда "Коммерсантъ".

Ника Белоцерковская публично осудила военную спецоперацию РФ на Украине. Сама она живет за границей уже много лет: у нее есть вилла на Лазурном берегу во Франции, где блогер размещает беженцев из Украины, в том числе у нее живет подруга, украинская певица Ольга Полякова.

Белоцерковская стала одной из первых публичных персон, в отношении кого возбудили уголовное дело о фейках о ВС РФ. Поводом для этого стали посты Белоники в соцсетях, в которых, по мнению Следственного комитета, содержались заведомо ложные сведения об использовании ВС РФ для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения военной спецоперации. В начале мая Белоцерковскую объявили в розыск.

Ника Белоцерковская известна как блогер, автор кулинарных книг и основательница журнала "Собака.ру". После того, как в отношении нее возбудили уголовное дело, Белоцерковская покинула журнал и передала все дела главному редактору Яне Милорадовской и издателю журнала Инессе Гаевской. До этого она руководила журналом 23 года.

Ксения Смирнова