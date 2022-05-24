Объявлена дата релиза The Lord of the Rings: Gollum на приставках Xbox
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Объявлена дата релиза The Lord of the Rings: Gollum на приставках Xbox

Объявлена дата релиза The Lord of the Rings: Gollum на приставках Xbox


Издательство Nacon сегодня объявило, когда планируется релиз игры The Lord of the Rings: Gollum на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Игра станет доступна 1 сентября 2022 года. Позже в 2022 году обещают выпустить и версию для Switch.

Напомним, что в The Lord of the Rings: Gollum играть предстоит за Голлума из «Властелина Колец». Игрокам придется отправиться в опасное путешествие по Средиземью. Геймплей подразумевает стелс-элементы — нужно будет красться, карабкаться и укрываться. Заявлено, что в игре будут встречаться персонажи из книг и некоторые новые герои.

Ниже можно посмотреть геймплей The Lord of the Rings: Gollum, который разработчики демонстрировали ранее.


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По материалам: newxboxone

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