Обновление Resident Evil 3 Remake до Xbox Series X | S близко к релизу

Вадим Карасев





В марте этого года было объявлено, что Capcom планирует выпустить обновленные версии Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake и Resident Evil 7 до приставок Xbox Series X | S и Playstation 5. Точные даты выхода обновлений не назывались, но их обещали предоставить игрокам до конца 2022 года. При этом, обновления будут бесплатными для владельцев игр на консолях Xbox One и Playstation 4.

В последнее время появилось несколько указаний, что апдейт Resident Evil 3 Remake до Xbox Series X | S может быть уже близок. Игра в апреле получила рейтинг PEGI для Xbox Series X | S и Playstation 5. Сейчас же игроки на Playstation 5 обратили внимание, что у некоторых из них отобразилась возможность установить обновление Resident Evil 3 Remake до новых консолей — при этом само обновление пока не устанавливается.





Тот же пользователь, который указал на возможность установить обновление Resident Evil 3 Remake до Playstation 5, отметил, что на данный момент такой апдейт для Resident Evil 2 Remake и Resident Evil 7 не отображается.