Павел Прилучный продолжает публиковать отпускные кадры с молодой актрисой
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Павел Прилучный продолжает публиковать отпускные кадры с молодой актрисой

Павел Прилучный продолжает публиковать отпускные кадры с молодой актрисой
Актер Павел Прилучный продолжает интриговать публику отпускными кадрами с Зепюр Брутян. Павел Прилучный является одним из самых популярных актеров в России. Славу ему принесли роли в сериалах «Закрытая школа» и «Мажор». Он также почти 10 лет прожил в браке с Агатой Муцениеце, которая подарила ему двоих детей: сына Тимофея и дочку Мию. Но потом их отношения дали трещину. Если сначала актриса хотела сохранить брак, то после того, как Павел выгнал ее из дома с детьми, находясь в нетрезвом состоянии, ее решение изменилось. Почти два года Павел был с Мирославой Карпович. Но он предпочитал не говорить о романе с «Папиной дочкой». А в начале этого года актер перестал с ней появляться на публике. В мае он всех поклонников удивил, когда улетел отдыхать со стройной брюнеткой. Она оказалась его коллегой со съемок «В клетке» Зепюр Брутян. Но журналисты нашли документы, согласно которым, они поженились не так давно.
Павел Прилучный в отпуске «Сам себе завидую», подписал фото Прилучный. Пока Прилучный не подтверждает, но и не опровергает слухи о новом браке. Он делится кадрами с возможной возлюбленной. На этот раз актер провел с ней день в море. Они занялись кайтсерфингом. Накатавшись по волнам на досках с парашютом Павел запечатлелся с Зепюр, которая предстала в шортах. Они позировали на фоне моря и гор.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян «Уставшие, но довольные», — написал актер. Поклонники восхитились снимком. Многие посчитали, что Павел выглядит влюбленным. «Вау, круто отдыхаете», «Очень классно смотритесь», «А девушка стройняшка», «Паша даже руку от нее оторвать не может», «Что за прелестная парочка», «Очень классные! рада за Пашу», «Агата останется лучше», — стали писать пользователи Сети.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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