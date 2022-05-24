Певицу Пелагею заподозрили в фотошопе
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Певицу Пелагею заподозрили в фотошопе

Певицу Пелагею заподозрили в фотошопе
Певица Пелагея изрядно поправилась и пытается скрыть это с помощью фотошопа, считают поклонники. Пелагея, кажется, попалась на серьезном фотошопе. На прокол артистки обратили внимание поклонники Натальи Подольской, отметившей в выходные своё 40-летие. На вечеринку именинница позвала большое количество коллег по шоу-бизнесу, в том числе и Пелагею. В начале вечера Пелагея опубликовала в блоге кадр из машины, на котором она позирует в белом платье с пышными рукавами и глубоким декольте. Ближе к финалу праздника в Сети появилось еще одно фото с юбилея Подольской. На нем фанаты с трудом узнали Пелагею. Как оказалось, в реальной жизни она выглядит совсем не так, как на снимках.
Пелагея Возможно, причина в неудачном ракурсе или какой-то другой технической проблеме. Однако критики считают, что Пелагея действительно сильно поправилась и пытается скрыть это за «фильтрами».
Пелагея на юбилее Подольской Прозвучали предположения, что Пелагея набрала лишний вес не просто так. Якобы она может находиться в ожидании рождения второго ребенка. Если это так, то новость о её беременности станет большим сюрпризом для фанатов. После развода с хоккеистом Иваном Телегиным певица перестала делиться в интервью подробностями личной жизни. Только близкие подруги Пелагеи знают, находится ли она сейчас в отношениях или нет. Напомним, что развод Пелагеи прошел не так гладко, как она рассчитывала. Ей пришлось долго судиться с бывшим мужем из-за денег и прав на опеку их общей дочки Таисии. Летом прошлого года Телегин снова женился. Его новой супругой стала Мария Гончар, из-за которой, по слухам, и распался брак певицы.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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