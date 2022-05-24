Путин снизил требование по продаже выручки экспортерами до 50%
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Путин снизил требование по продаже выручки экспортерами до 50%

Путин снизил требование по продаже выручки экспортерами до 50%

15:23  Автор: Юлия Катенёва


Источник: pravo.gov.ru



Требования по продаже валютной выручки экспортерами снижены до 50 процентов. Такой указ, подписанный Президентом Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

Такое решение связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности, ранее поясняли в Минфине.

Документ вносит изменения в Указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями странами Запада и заменяет требование в 80 процентов требованием в 50 процентов.

В конце февраля Путин подписал указ, обязывающий резидентов — участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) продавать 80 процентов иностранной валюты, которая была зачислена на их счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами.

При этом в апреле в Центробанке не исключили, что требования к экспортерам по продаже валюты могут смягчить. Как заявила тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина, регулятор рассматривает возможность сделать механизм об обязательной продаже более гибким.


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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