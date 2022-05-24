Rust Console Edition получит 26 мая крупное обновление Deadly Catch
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Rust Console Edition получит 26 мая крупное обновление Deadly Catch

Rust Console Edition получит 26 мая крупное обновление Deadly Catch


Разработчики консольной версии Rust анонсировали скорый релиз крупного обновления для игры — Deadly Catch. Обновление выйдет на этой неделе — 26 мая.

С дополнением Deadly Catch для Rust игроков на консолях ждут:



Каяки, которые позволят добраться до нефтяных вышек.



Рыбалка, позволяет вылавливать различную рыбу — для еды или продажи в рыбацких деревнях.



Рыбацкие деревни, в них игроки встретятся с торговцами, продающими чертежи каяка, весла и удочки.

Апдейт выходит к годовщине со дня релиза Rust Console Edition, которая появилась на Xbox и Playstation только в прошлом году.


Watch this video on YouTube

Разработчики к годовщине подготовили еще один приятный сюрприз — специальный скин, который можно будет получить просто при входе в игру.


# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Rust Console Edition получит 26 мая крупное обновление Deadly Catch
Rust Console Edition получит 26 мая крупное обновление Deadly Catch
Высокооцененная игра Temtem выйдет на Xbox Series X | S в сентябре
Высокооцененная игра Temtem выйдет на Xbox Series X | S в сентябре
Ксения Собчак опустилась до унитазов
Ксения Собчак опустилась до унитазов
Сергей Глушко впервые высказался о конфликте с тещей
Сергей Глушко впервые высказался о конфликте с тещей
Аккаунт недели. Инстаграм* со сплетнями о звездах, которому доверяют сами звезды
Аккаунт недели. Инстаграм* со сплетнями о звездах, которому доверяют
Ксения Собчак получила от Юрия Лозы
Ксения Собчак получила от Юрия Лозы
Певицу Пелагею заподозрили в фотошопе
Певицу Пелагею заподозрили в фотошопе
Объявлена дата релиза The Lord of the Rings: Gollum на приставках Xbox
Объявлена дата релиза The Lord of the Rings: Gollum на приставках Xbox
Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy выйдет на приставках Xbox в начале июня
Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy выйдет на приставках Xbox в
Dress Code. В Лондоне прошла церемония Prince's Trust Awards. Среди гостей — Амаль Клуни, Джош Хартнетт, Фиби Дайневор
Dress Code. В Лондоне прошла церемония Prince's Trust Awards. Среди
16 забавных фотографий из домашних архивов, на которых ностальгия смешана с неловкостью
16 забавных фотографий из домашних архивов, на которых ностальгия
6 ужасных и мерзких профессий, которые существовали в прошлом
6 ужасных и мерзких профессий, которые существовали в прошлом

Топ на сегодня

Ксения Бородина может получить уголовный срок, сообщает пресса
Ксения Бородина может получить уголовный срок, сообщает пресса
Ксения Собчак поглумилась над Викторией Боней
Ксения Собчак поглумилась над Викторией Боней
Сергей Шнуров высказался о побеге Ксении Собчак
Сергей Шнуров высказался о побеге Ксении Собчак
Денежный лунный календарь на июнь 2022 года
Денежный лунный календарь на июнь 2022 года
Ивана Ургант о своем возращении на экраны
Ивана Ургант о своем возращении на экраны

Еще по теме

Представлено обновление Offshore Blowout для Rust на Xbox
Rust Console Edition получает крупное обновление Devastation Unleashed
Создатели Rust раскрыли суммарные продажи игры
Стелс-шутер Deadly Dozen получит ремейк на Xbox уже в апреле