Rust Console Edition получит 26 мая крупное обновление Deadly Catch

Вадим Карасев





Разработчики консольной версии Rust анонсировали скорый релиз крупного обновления для игры — Deadly Catch. Обновление выйдет на этой неделе — 26 мая.

С дополнением Deadly Catch для Rust игроков на консолях ждут:

Каяки, которые позволят добраться до нефтяных вышек.Рыбалка, позволяет вылавливать различную рыбу — для еды или продажи в рыбацких деревнях.Рыбацкие деревни, в них игроки встретятся с торговцами, продающими чертежи каяка, весла и удочки.

Апдейт выходит к годовщине со дня релиза Rust Console Edition, которая появилась на Xbox и Playstation только в прошлом году.

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Разработчики к годовщине подготовили еще один приятный сюрприз — специальный скин, который можно будет получить просто при входе в игру.



