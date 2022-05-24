Самые лучшие и самые худшие черты характера Водолеев

Вадим Карасев

Когда мы слышим что-то о Водолеях, то наши мысли весьма полярны. Они либо позитивные и теплые, либо негативные. Все потому, что у этих людей есть много плохих и хороших черт, которые сильно контрастируют. Именно о них и пойдет речь в этой статье.

Водолеи — люди, которые лучше чем кто-либо другой понимают всю важность и силу осознанности. Они прекрасно знают, что им нужно от жизни, куда им необходимо двигаться и почему они всего этого хотят.

Самые лучшие черты характера Водолеев

Креативность. Эту черту относят к положительным не потому, что Водолеи умные, а потому, что они своей вовлеченностью в рабочий процесс и нестандартным мышлением могут сильно мотивировать других людей. Это очень важное качество, за которое Водолеев обожают многие люди. Это качество дает им право считать себя отличными лидерами, ведь лидером не стать, если не удается показать людям правильный пример того, как нужно выполнять свою работу и где стоит черпать вдохновение.

Легкость и здравый оптимизм. Речь идет о легкости ментальной. Эти люди всегда открыты переменам в жизни. Они не любят, когда все слишком сложно, серо, негативно. Все невзгоды они воспринимают правильно а именно — понимают, что это лишь очередная возможность научиться чему-то новому, получить важных жизненный опыт. В то время, как у кого-то стакан наполовину пуст, у Водолеев он наполовину полон. Если вы ищете человека, который не будет корить вас за авантюры и новые идеи, то Водолей — это тот, кто вам нужен.

Водолеи ненавидят рутину. Если вы дружите с ними или являетесь их второй половинкой, то можете быть уверены в том, что вам никогда не придется скучать. Они обожают развлечения, путешествия, посещение незнакомых мест, а также любят чередовать приятные посиделки дома с выходами в свет. Зачастую их идеи относительно досуга очень сильно вдохновляют людей вокруг. С Водолеями у вас вряд ли будет много дней, похожих друг на друга.

Худшие черты характера Водолеев

Собственничество. Водолеи — ужасные ревнивцы, причем они ревную абсолютно без повода. Им важно держать вторую половинку на коротком поводке. В противном случае их жизни становится похожей на кошмар. Им не тяжело научиться доверять близкому человеку. Просто они не хотят этого делать. Вместо работы над собой им хочется владеть второй половинкой, контролировать каждый ее шаг. Само собой, это не пробуждает никаких приятных чувств. Такое бывает не всегда, но время от времени Водолеи действительно себя так ведут, что очень бесит не только их партнера, но также близких и друзей.

Забывчивость и безответственность. Если Водолей не забыл о своем обещании или обязанности, то он найдет способ отложить выполнение этой задачи на потом. Эти люди порой просто невыносимы, потому что на них нельзя положиться. Да, в трудную минуту они крайне заботливы и действуют стремительно. Однако, если вы просите их сделать что-то, они с высокой вероятностью забудут об этом или сделают вид, что забыли. В любом случае вам постоянно нужно будет им напоминать о чем-то, что очень раздражает.

Саркастичность. Водолеи — обладатели хорошего чувства юмора, но иногда их юмор переходит границы дозволенного. Они могут позволить себе высмеивать чужие недостатки, ошибки. Иногда это своевременно, но зачастую людям вместо сарказма нужна поддержка. Водолеи не умеют говорить слова, которые должны снизить градус переживаний. Они могут указать человеку на тот факт, что его переживания слишком притянуты за уши, но это происходит в основном в те моменты, когда человек слишком расстроен, чтобы смеяться над самим собой.

Хитрость. Водолеи являются профессиональными обманщиками и манипуляторами. В этом им помогает их харизма и интеллект. В общении с ними никогда нельзя наверняка сказать, говорят они правду и действуют от чистого сердца, либо же ими движут какие-то эгоистичные желания. Проблема в том, что они делают это совершенно намеренно. Это очень неприятно осознавать тем, кто дорожит дружбой и партнерскими отношениями с ними.