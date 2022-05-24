Сергей Глушко впервые высказался о конфликте с тещей

Стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) и его теща Людмила Порывай якобы удалили друг друга из соцсетей из-за разных взглядов на ситуацию с Украиной. Многонациональным семьям сейчас довольно непросто сохранить мир в семье, поскольку взгляды на его нынешнее положение могут сильно разниться даже между мужем и женой. В семье Наташи Королевой и Тарзана (Сергея Глушко) тоже живут люди разных национальностей. Певица — украинка, стриптизер — русский, не мудрено, что к ним стали пристально присматриваться со стороны.Сергей Глушко с тещей Людмилой Порывай В итоге журналисты заметили, что Тарзан и мама Наташи Королевой, Людмила Порывай, удалили друг друга из друзей в соцсетях, подстегнув слухи о конфликте внутри семейства. Однако Сергей Глушко опроверг эти разговоры, заявив, что они безосновательны. «Да у вас там такое пишут, вообще. Нас разводят по несколько раз в год, и у нас прекрасные отношения с тещей. Уж в семье-то мы придем к общему знаменателю», — процитировало Сергея Глушко издание Рopcake.tv. Напомним, что Людмила Порывай вместе с младшей дочерью и мужем давно живет в Майами, где одно время учился и сын Королевой и Глушко, Архип. После окончания школы он вернулся в Россию.