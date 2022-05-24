Сергей Шнуров рассказал, как сделал ребенка

Певец Сергей Шнуров считает, что идеальная жена никому не нужна. Артист и Оксана Акиньшина встречались в начале 2000-х годов. Но громкий звездный роман закончился расставанием, о котором оба сегодня предпочитают не вспоминать. Недавно СМИ сообщили о том, что бывший супруг Оксаны — кинопродюсер Арчил Геловани — отбирает у нее детей. Дело в том, что в прошлом году Акиньшина закрутила роман с актером и режиссером Данилой Козловским. Узнав об этом, Геловани поставили экс-благоверной условие — дети останутся с ним. Интересно, что с первой супругой кинодеятель поступил подобным образом, забрав старшего сына. Журналисты решили поинтересоваться у Сергея Шнурова, как он расценивает такую ситуацию в семье бывшей любовницы. Музыкант, который сегодня является примерным отцом и семьянином, оказался весьма удивлен.Сергей Шнуров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я о таком не слышал... Детей ее взять что ли? Но какое отношение к ее детям и ее мужу имею я? С какого фига я должен помогать. У вас странное представление о жизни», — прокомментировал лидер группировки «Ленинград». Сама Акиньшина острую семейную ситуацию с прессой не обсуждает Более того, в прошлом году она появилась на обложке модного журнала, которому дала интервью, рассказав о воспитании сыновей и дочери. Шнуров, к слову, тоже стал многодетным отцом. Недавно молодая супруга Ольга Абрамова родила ему третьего ребенка. «Мне было легко в пандемию. Я делал детей и успешно с этим справлялся», — откровенничает Сергей. Музыкант признался, что очень любит жену, но не считает ее безупречной. «Кому интересна идеальная женщина», — вопрошает рок-легенда ТАСС. Это лето звезда проведет в делах. На начало осени он запланировал возвращение на сцену группировки «Ленинград» после двухлетнего перерыва. Музыканты выступят на стадионе «Лужники».