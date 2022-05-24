Сергей Шнуров высказался о Ксении Собчак

Певец Сергей Шнуров рассказал об отношении к журналистке. В 2010-х две петербуржские знаменитости Ксения Собчак и Сергей Шнуров были чуть ли не лучшими друзьями. Но когда музыкант развелся с женой Матильдой, телеведущая перестала с ним общаться, приняв сторону подруги. Сергей Шнуров в пандемию устроил поэтический баттл с Ксенией Собчак. Бывшие товарищи перебрасывались колкими стишками, пытаясь задеть друг друга побольнее. А за их словами и неосторожными фразами зорко следили журналисты и поклонники. Сейчас музыкант говорит, что в то время он просто сидели на даче, ему было скучно, поэтому он решил поупражняться в рифмоплетстве. «Так и появились Собчак, другие персонажи. Пусть скажут мне спасибо, что попали в новостную повестку», — иронизирует лидер группировки «Ленинград».Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Но на этом Шнуров не остановился. Он выпустил скандальный клип, в котором тонко намекнул, что единственный сын Ксении Платон слишком сильно похож на бывшего чиновника Сергея Капкова (в нулевые у Собчак с ним был бурный роман - прим.ред.), а не на папу — Максима Виторгана. Телеведущая остро прореагировала на этот выпад, как и ее экс-супруг. В Сети отношения музыканта и телеведущей открыто называют враждой и личной неприязнью. Но Шнуров опровергает это, говоря про Собчак. «Я с ней не ссорился. Она со мной ссорится, я — нет. Я к ней очень хорошо отношусь», — сказал музыкант на пресс-конференции в преддверии масштабного концерта в «Лужниках». Значит ли это, что топор войны будет зарыт и бывшие друзья снова будут проводить время вместе как в старые добрые времена? Никто точно не может дать ответ на этот вопрос. Сама Ксения ранее удивлялась переменам в образе рок-легенды. «Бухавший Шнуров был груб, но изящен, беспардонен, но добр, «в говно», но обаятелен. Трезвый Шнуров выглядит опущенным, неприкаянным старым ЗОЖником, с лицом, похожим на сморщенную жопу, с текстами уровня «аншлаг-аншлаг» и клипами, на которые жена денег не дает. Просрано все: личная жизнь, группировка, телеканал с нулевыми рейтингами. И главное — талант», — говорила Ксения.