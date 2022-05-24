Сергей Шнуров высказался о побеге Ксении Собчак

Певец Сергей Шнуров унизил журналистку. Артист резко высказался об артистах, которые сбежали из России в сложное для страны время. Он назвал этих людей предателями. «Они же предали своего зрителя — тех людей, кто верил им», — отметил музыкант. Причины, по словам лидера группировки «Ленинград», у всех были разные.Сергей Шнуров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Вон Ксения Собчак, например, сыну пообещала отпуск на два месяца», — посмеялся артист. Собчак действительно сбегала из России в марте этого года. Так называемая журналистка твердила, что увезла сына на море в Израиль подышать свежим воздухом. Однако когда светская львица поняла, что в той стране она особо никому не нужна — поспешила вернуться. На данный момент Собчак активно продолжает зарабатывать деньги в России. При этом она старается всех убедить, что никого никогда не предавала и якобы «топит за справедливость». Но это не так.