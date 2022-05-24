США не будут продлевать России лицензию на обслуживание внешнего долга
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США не будут продлевать России лицензию на обслуживание внешнего долга

США не будут продлевать России лицензию на обслуживание внешнего долга

22:41  Автор: Наталия Васильева


Источник: РИА Новости



Минфин США не станет продлевать лицензию, позволяющую России обслуживать внешний долг, после 25 мая. Об этом говорится в заявлении министерства, передает РИА «Новости».

Управление по контролю над иностранными активами ведомства «не будет продлевать положения генеральной лицензии… срок действия которой истекает 25 мая 2022 года в 00:01 по восточноевропейскому времени (07:01 мск)», говорится в уведомлении.

России 27 мая предстоят выплаты по еврооблигациям.


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Российский Минфин 16 марта выплатил купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на сумму 117,2 миллиона долларов. Речь идет о займах со сроком погашения в 2023 году. Это был первый платеж российской стороны по ее внешнему долгу в условиях санкций после заморозки части резервов. Тогда США не препятствовали расчетам с инвесторами из замороженных средств. Однако в начале апреля западные СМИ сообщали, что Россия может объявить дефолт по долговым обязательствам после того, как иностранный банк отказался исполнить поручения по евробондам «Россия-2022» и «Россия-2042» в валюте. В Минфине РФ опровергли эту информацию и расплатились с долгами по еврооблигациям в рублях.  

20 мая Минфин выплатил купонный доход по еврооблигациям со сроком погашения в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов США и в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро.



#США #международные отношения #санкции


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По материалам: pnp.ru

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