Студия inXile Entertainment в восторге от работы с Microsoft
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Студия inXile Entertainment в восторге от работы с Microsoft

Студия inXile Entertainment в восторге от работы с Microsoft


В ноябре 2018 года команда inXile Entertainment стала частью Xbox Game Studios. Студия была основана в 2002 году и имела опыт активного взаимодействия с различными другими игровыми компаниями и издательствами. Как отметил в Twitter глава inXile Entertainment Брайан Фарго, Microsoft является идеальным партнером для совместной работы.

После статьи Kotaku по поводу Game Pass, некоторые студии Microsoft стали защищать программу подписки Xbox и в целом игровую политику Microsoft Gaming. В ответ на материал Kotaku и обсуждение со стороны пользователей студия inXile Entertainment с официального аккаунта в Twitter написала свое впечатление от сотрудничества с Microsoft:

Полная свобода творчества, финансовая поддержка и миллионы геймеров, играющих и любящих наши игры? Это мечта, правда. Настоятельно рекомендуем.

Потом на это сообщение ответил и руководитель студии inXile Entertainment Брайан Фарго:

Microsoft идеальный партнер для нас, и за свою карьеру я работал со многими людьми. Ничего, кроме поощрения, оперативной поддержки, свободы творчества и уважения к разработке игр.

Напомним, что под руководством Microsoft студия inXile Entertainment выпустила пока только одну игру — Wasteland 3.

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По материалам: newxboxone

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