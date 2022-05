Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy выйдет на приставках Xbox в начале июня

Вадим Карасев





На этой неделе, 27 мая, игра Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy появится на PC — в Steam, GOG и Epic Games Store. Сегодня же стало известно, что у разработчиков есть планы по релизу игры и на Xbox — проект доберется до приставок Xbox One и Xbox Series X | S уже 3 июня. Стоит сказать, что около года игра Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy была доступна на PC в Epic Games Store в раннем доступе.

Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy — это процедурно генерируемая RPG игра с открытым миром. В игре большой фэнтезийный мир, в котором игрок берет на себя роль Путника, получившего задачу уничтожить Посох Йендора. Игра имеет повышенную сложность, в ней предстоит часто умирать. При этом, после смерти игрок возвращается в мир за другого героя через несколько лет, а все ранее им сделанные выборы продолжают сохраняться в мире игры.

