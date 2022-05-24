Утечка: В Microsoft Store обнаружили Destroy All Humans! Clone Carnage
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Утечка: В Microsoft Store обнаружили Destroy All Humans! Clone Carnage

Утечка: В Microsoft Store обнаружили Destroy All Humans! Clone Carnage


В Microsoft Store время от времени случаются различные утечки игр, которые не были анонсированы. Очередная такая утечка произошла сегодня — в цифровом магазине обнаружили игру Destroy All Humans! Clone Carnage для приставок Xbox One и Xbox Series X | S. Официально данный проект издательством THQ Nordic пока не представлен.

Согласно описанию в Microsoft Store, Destroy All Humans! Clone Carnage — это самостоятельное дополнение к Destroy All Humans!, которое будет представлять собой сетевой режим. В описании указывается, что игроков ждет в DLC 4 peжима, 6 каpт, ceтeвая игpа для 4 игpoкoв, а такжe peжим pаздeлeннoгo экpана для лoкальнoгo мультиплeepа.




На странице Destroy All Humans! Clone Carnage указана дата выхода — 31 Mаpта 2022 гoда.

Destroy All Humans! — Clone Carnage

Выпустите своего внутреннего зверя на свободу в режимах «Буйство», «Армагеддон», «Гонка» и «Похищение»!
Перейти в Microsoft Store

Напомним, сейчас в разработке находится Destroy All Humans! 2.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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