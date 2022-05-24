В России запретили госзакупки зарубежных лифтов

Тема: Постановления правительства

02:07 Автор: Мария Соколова

Правительство ввело запрет на участие в госзакупках иностранных лифтовых компаний. Такие нормы постановления правительства от 20 ноября 2021 года № 1989 вступают в силу 24 мая.

Документ устанавливает, что в рамках госзакупок нельзя приобретать пассажирские лифты, произведенные в других странах. Исключение составляет продукция из государств Евразийского экономического союза. В перечень зарубежных промышленных товаров, которые нельзя покупать для государственных и муниципальных нужд, входят также текстильные ткани, меховые и кожаные изделия, обувь, бумага и картон, фотопленка, шины и покрышки, ноутбуки и планшеты.

Зарубежные поставщики лифтов начали уходить с российского рынка с начала спецоперации на Донбассе. Финский производитель KONE временно приостановил поставки в нашу страну 3 марта, сообщили на сайте компании. Американская лифтовая компания Otis 11 марта перестала принимать заказы в России. Временно ушла с нашего рынка немецкая TK Elevator.

Законы, вступающие в силу с 24 мая

По словам председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, главы думской рабочей группы по лифтам Сергея Пахомова, в многоквартирных домах, как правило, установлены отечественные лифтовые системы, сделанные из российских комплектующих, либо с участием производств соседней Белоруссии. «Наши производители обслуживают более 70 процентов рынка в целом, — сказал Пахомов «Парламентской газете». — Если говорить о новых высотных домах бизнес-класса, а также о торговых и бизнес-центрах, то, учитывая санкционное давление и частичную зависимость лифтового хозяйства в таких зданиях от импортных комплектующих, проблема установки и технического обслуживания этой категории скоростных лифтов может появиться». Депутат предположил, что предстоит наладить альтернативные пути поставок необходимых импортных комплектующих и настроить отечественное производство на их выпуск.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

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