В Венгрии с 25 мая вводится чрезвычайное положение

21:17 Автор: Наталия Васильева

Источник: РИА Новости

Правительство Венгрии с полуночи 25 мая введет чрезвычайное положение в стране из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил в своем видеобращении премьер-министр страны Виктор Орбан, передает РИА «Новости».

По словам венгерского премьера, сложившаяся на Украине ситуация угрожает энергетической и финансовой безопасности Венгрии.

«Правительство реализует свое право в соответствии с конституцией объявить военное чрезвычайное положение с полуночи сегодняшнего дня. Как и чрезвычайное положение, введенное во время эпидемии (коронавируса), это позволит правительству немедленно отреагировать и защитить Венгрию и венгерские семьи всеми возможными средствами», — сказал он. Видеообращение размещено в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta*, которая признана в России экстремистской).

Как отметил Орбан, война и санкции Брюсселя привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен, мир находится на грани экономического кризиса, сообщает ТАСС.

Первые решения правительства страны Орбан пообещал объявить завтра.

* Деятельность Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

#ЕС #Украина

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