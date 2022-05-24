Вера Брежнева рассказала, как проводит время на складе в Польше

Певица Вера Брежнева призналась, чем занимается и чему радуется во время волонтерства в Польше. Вера Брежнева является популярной певицей. Она много лет выступала на публике в составе группы «ВИА-Гра», но потом артистка стала строить сольную карьеру. Она тайно вышла замуж за Константина Меладзе. Влюбленные редко появлялись вместе на публике. Они ездили отдыхать в Италию, где у них есть свой особняк. А вот свой день рождения 3 февраля звезда отметила в Киеве. Некоторое время Вера не выходила на связь. Она не скрывала своих переживаний из-за ситуации на Украине, а потом певица оказалась в Италии. Она сообщила, что готова помогать беженцам. И вот уже несколько дней артистка находится на складе в Польше, где помогает разгружать грузовики с вещами и различной помощью для беженцев. Но она находит, как отвлечься от плохих мыслей. На этот раз Брежнева в футболке оверсайз, жилетке и джоггерах устроила латинские танцы. Она с девушкой-волонтером исполнила бачату прямо на складе. «В перерывах наш прекрасный волонтер помогает размять тело и дарит своим танцем настроение», — отметила звезда.Вера Брежнева на складе в Польше «Сейчас нам так мало нужно для радости! Например — мыльные пузыри», — позже заявила она. Артистка пускала мыльные пузыри. Она наблюдала за шариками, как ребенок. Другие волонтеры тоже так отдыхали.Вера Брежнева на складе в Польше «Чтобы понимать вообще уровень наших эмоций и чему мы радуемся, работая на складе. Мы радуемся качественному скотчу и когда находится целая коробка нужного размера, когда не теряется маркер, когда коробка укомплектовывается в ровную линию, чтобы при транспортировке не двигалось содержимое и доехало в целости/сохранности, радуемся количеству разобранных и собранных палет, радуемся, когда встречаемся каждое утро. Радуемся, когда вместе работаем над одним важным делом и когда обедаем вместе — тоже радуемся. Но все эти маленькие радости нам необходимы! Сохранять внутренний свет. И чувствовать жизнь. Помогать, поддерживать друг друга и верить», — написала звезда.