Виктория Боня заявила, что у мужа Ксении Бородиной плохо стоял и был маленького размера

Модель Виктория Боня прошлась по Ксении Бородиной. Виктория Боня и Ксения Бородина уже много лет открыто недолюбливают друг друга и стараются побольнее уколоть. Похоже, нас ожидает новый виток скандала. Виктория Боня вернулась на экран и стала одной из ведущих нового шоу «Злые языки», где в компании других экспертов ей предстоит прокомментировать сплетни о знаменитостях. В первом выпуске речь шла об Ирине Аллегровой, Дане Борисовой и Ксении Бородиной. Участники показали фрагмент статьи, в которой было предположение: якобы бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров поднимал на нее руку. Слухи об этом периодически появляются в Сети, причем, о них писали еще до того, как ведущая собралась разводиться.Ксения Бородина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Такую новость не могла не прокомментировать Виктория Боня. Экс-звезда «ДОМа-а», зная характер коллеги, предположила, что это все чушь. «Мне кажется, если бы Ксению избили, то она бы всем уже все показала. Она же рассказывала, что у Омарова плохо стояло, маленького размера», — заявила ведущая в эфире RuTube. При этом 42-летняя Боня подчеркнула: ей не нравится такой подход к делу, и она старается не выносить сор из избы, если у нее что-то не получается в личной жизни. «Я считаю, большой позор, когда люди расстаются и выносят свои скандалы и личные отношения на публику. Это необразованные, несдержанные и обиженные люди. Особенно это ужасно, когда есть дети», — говорит Виктория. В пример она также привела Алану Мамаеву, которая настраивает дочь против отца. Боня говорит, что хорошо знает Павла — и он лучший отец на свете. «Он отвозил дочку в школу, забирал, возил на тренировки, помогал заниматься. Делал все, пока Алана сидела на прямых эфирах», — жестко отчитала знаменитость Боня.