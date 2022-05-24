Высокооцененная игра Temtem выйдет на Xbox Series X | S в сентябре

Вадим Карасев





В 2020 году игра Temtem вышла в раннем доступе на PC и на Playstation 5. Игра активно развивалась с этого момента, а сегодня разработчики объявили дату полноценного релиза — 6 сентября 2022 года. Игра при этом выйдет, помимо PC и Playstation 5, на консолях Xbox Series X | S и Switch.

Проект Temtem после релиза в раннем доступе получил отличные оценки от критиков и игроков. Сейчас у игры 82 балла из 100 на Opencritic, а в Steam больше 26 тысяч отзывов — суммарная оценка «Очень положительная». Сам проект представляет собой MMO про коллекционирование существ. Игрокам предстоит изучать богатый игровой мир, обустраивать свое жилище, проходить сюжетные миссии — как в одиночку, так и с друзьями. После релиза разработчики Temtem намерены запустить первый сезон и добавить в игру сезонный абонемент.

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Отметим, что изданием игры Temtem занимается команда Humble Games, а в прошлом году Microsoft сообщала, что все игры издательства будут попадать в Game Pass. Однако, на данный момент выход игры Temtem в Game Pass не заявлен.