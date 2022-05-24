Защиту персональных данных россиян хотят усилить

00:57 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 101234-8

Операторов предложили обязать незамедлительно информировать уполномоченные органы власти об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных. Такой законопроект группы депутатов и сенаторов планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию в первом чтении.

Проблема защищенности персональных данных от несанкционированного доступа со стороны неограниченного круга лиц имеет высокую актуальность, отмечают авторы инициативы. В последнее время персональные данные российских граждан часто попадают в открытый доступ. Широкое распространение получили интернет-сервисы, позволяющие приобрести персональные данные россиян из различных баз данных. Такие нелегальные сервисы в основном размещаются в иностранном сегменте сети Интернет, на который не распространяются требования российского законодательства о персональных данных, говорится в пояснении к документу.

В настоящее время, по данным Роскомнадзора, более 2,5 тысячи операторов персональных данных осуществляют трансграничную передачу персональных данных российских граждан в недружественные страны, где не обеспечивается их должная защита.

Законопроект вносит поправки в закон «О персональных данных». Вводится обязанность операторов незамедлительно информировать уполномоченные органы власти об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных.

Что делать, если персональные данные утекли в Сеть

Также с 30 до 10 дней сокращаются сроки исполнения операторами запросов органов власти и граждан по вопросам, связанным с незаконной обработкой персональных данных. При этом, на операторов хотят возложить обязанность прекратить дальнейшую обработку личных данных по требованию их владельца в тридцатидневный срок.

Кроме того, предлагается применять российское законодательство о персональных данных и за пределами страны. Устанавливается возможность вмешательства уполномоченных органов власти в вопросы обработки персональных данных российских граждан на территории других государств.

Кроме того, согласно документу, персональные данные, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), могут быть предоставлены третьим лицам только с согласия физлица, к которому такие сведения относятся. Для этого в ЕГРН вносится соответствующая запись. При отсутствии такой записи сведения из ЕГРН могут быть предоставлены только по запросу нотариуса, действующего на основании письменного заявления заинтересованного лица для защиты его прав и законных интересов.





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Принятие законопроекта позволит повысить уровень защищенности персональных данных граждан РФ, обеспечивая конституционное право на неприкосновенность частной жизни, отмечается в пояснении к документу.

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