Жена Михаила Ефремова превратила квартиру в бомжатник
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Жена Михаила Ефремова превратила квартиру в бомжатник

Жена Михаила Ефремова превратила квартиру в бомжатник
Супруга актера Михаила Ефремова, Ксения совсем опустилась на дно. Четвертая жена артиста Ксения Качалина едва сводит концы с концами и живет буквально за чертой бедности. В квартире актрисы царит беспорядок и антисанитария, а сама она очень плохо выглядит. Коробки, пустые бутылки, пыль, насекомые — именно так сегодня выглядит квартира Ксении Качалиной, которая когда-то вела богемный образ жизни. Пристрастие к спиртным напиткам сделало свое плохое дело — артистка буквально опустилась на дно. Раньше у Качалиной была домработница, но после того как Михаил Ефремов сел в тюрьму за смертельное ДТП, актрисе пришлось отказаться от нее. «Раньше я готовила хорошо. Холодильник, к сожалению, отдала в хорошие надежные руки. Он меня раздражал, — призналась 51-летняя Ксения Михайловна в передаче «Звезды сошлись» на НТВ. — Почему у меня нет телефона? Мне стали присылать на него очень большие счета...» В квартире Качалиной нет электричества, что неудивительно, ведь платить за коммунальные услуги ей попросту нечем. Но и в этом артистка видит свои плюсы. «Я не люблю яркий свет», — скромно отметила она.
Жена Михаила Ефремова Что касается доходов, то бывшая жена Ефремова получает раз в несколько месяцев пять тысяч рублей от Союза кинематографистов России. Эти деньги она тратит практически за один день... «Покупаю недорогое вино, еда, по-моему, необязательна. Михаил, как настоящий мужчина, звонит мне», — отметила Ксения Михайловна. Напомним, от актера Качалина родила дочь Анну Марию, которая не так давно взяла себе имя Сергей и попросила считать себя небинарным человеком. С матерью у девушки крайне натянутые отношения. Сестра Михаила Ефремова и вовсе предполагает, якобы Качалина увлекается запрещенными препаратами. «Когда Ксения еще жила с Ваней Охлобыстиным, речь шла о том, что все они на наркоте», — резюмировала Анастасия Олеговна.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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