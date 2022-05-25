15-летняя дочка Юлии Началовой резко сменила имидж
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15-летняя дочка Юлии Началовой резко сменила имидж

15-летняя дочка Юлии Началовой резко сменила имидж
Повзрослевшая дочь певицы Юлии Началовой, Вера Алдонина появилась на открытии Музыкальной академии Ларисы Долиной в новом образе. Вера Алдонина редко появляется в светском обществе. Но девушка подросла и стала потихоньку выходить на мероприятия. Пропустить открытие Музыкальной академии имени своей крестной мамы — Ларисы Долиной — девушка не могла. Вчера Вера опубликовала неожиданное фото с открытия Музыкальной академии Ларисы Долиной. На торжестве она предстала в абсолютно новом образе с короткой стрижкой и завивкой.
Лариса Долина и Вера Алдонина На открытии Академии Вера появилась вместе с с самыми близкими людьми — дедушкой и бабушкой. После смерти любимой дочери родители Юлии Началовой взяли на себя ответственность за судьбу внучки.
Лариса Долина, Вера Алдонина, Таисия и Виктор Началовы В комментариях под семейным снимком развернулся нескончаемые поток восхищений: «Верочка, какая ты красавица! Так похожа на своих родителей!!! Успехов и счастья Наша девочка!», «Выросла как!», «Веруша, ты невероятная», «Какие все красивые и очаровательные! Всех благ!», «Ой, я ее даже не узнала!» Не так давно Вера выступила на большой сцене в рамках телевизионного шоу «Дуэты». Тогда она вместе с другом семьи Александром Панайотовым исполнила песню Юлии «Герой не моего романа». Зрители были обескуражены лиричным выступлением и образом молодой леди. Выступление было настолько трогательным, что плакали абсолютно все!
Вера Алдонина с дедушкой Виктором Началовым Сейчас Вера Алдонина живет с бабушкой и дедушкой. Но в ее жизни также присутствует отец Евгений Алдонин, с которым наследница Началовой поддерживает связь: «За что я ему благодарна, так это за то, что он привносит в мою жизнь здоровый ее образ. Он мне, бывает, звонит и говорит: «Как ты ешь? Когда ложишься спать?» А когда у меня был COVID-19, то звонил и говорил: «Так, у тебя есть дорожка — ходи! У тебя собака дома — гуляй!».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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