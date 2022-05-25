Адвокат Михаила Ефремова рассказал о его драке и инсульте в тюрьме
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Адвокат Михаила Ефремова рассказал о его драке и инсульте в тюрьме

Адвокат Михаила Ефремова рассказал о его драке и инсульте в тюрьме
Появились информация о том, что актер Михаил Ефремов подрался в тюрьме и получил инсульт. В СМИ появилась информация о том, что артист в колонии подрался с другим заключенным, гражданином Ирана, и у него случился инсульт. Адвокат артиста Петр Хархорин опроверг эти слухи: «Это вранье с первого до последнего слова. Сегодня утром адвокат Падалко, который в Алексеевке связь с Ефремовым поддерживает, был у него. После того как опубликовали этот фейк, он немедленно пошел к нему в колонию. Михаил Олегович прекрасно спал ночью, сейчас находится на рабочем месте».
Михаил Ефремов - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам адвоката, Ефремов по-прежнему трудится в швейном цеху: «Ему предлагали в библиотеку пойти. Он отказался, сказал: «Я хочу как все»», — сообщает Телеканал «360». Как сообщил Хархорин, в колонии к Михаилу Ефремову относятся с уважением. Заключенные называют его «дядя Миша». Напомним, актер отбывает срок за ДТП со смертельным исходом, которое произошло в Москве в июне 2020 года. Суд приговорил Ефремова к семи с половиной годам лишения свободы.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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