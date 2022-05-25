Александр Маршал перематерился из-за размера пенсии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Александр Маршал перематерился из-за размера пенсии

Александр Маршал перематерился из-за размера пенсии
 Певец Александр Маршал рассказал о своей скудной пенсии. Артист в программе «Антонимы» с телеведущим Антоном Красовским озвучил размер своей пенсии. «Я получаю пенсию. С шестидесяти лет. Я успел до поднятия пенсионного возраста. У меня пенсия 12 тысяч, блин, рублей. Я живу за городом, поэтому мне не положена надбавка как заслуженному артисту», сказал Александр Маршал.
Александр Маршл - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как отметил Александр Маршал, он прописан в Подмосковье уже 15 лет. «Раньше был прописан в Москве, где у меня была квартира. Но Подмосковье — это же тоже Россия», — заявил Александр Маршал. Напомним, что Александр Маршал — бывший участник культовой российской группы «Парк Горького». Лауреат премий «Шансон года», «Золотой граммофон» и фестиваля «Песня года».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Минерал серпентин помогает восстанавливать загрязненные почвы
Минерал серпентин помогает восстанавливать загрязненные почвы
Александр Маршал перематерился из-за размера пенсии
Александр Маршал перематерился из-за размера пенсии
Маргарита Симоньян прошлась по Ровшану Аскерову из «Что? Где? Когда?»
Маргарита Симоньян прошлась по Ровшану Аскерову из «Что? Где? Когда?»
Натали Портман, Крис Хемсворт и неузнаваемый Кристиан Бейл в первом трейлере фильма "Тор: Любовь и гром"
Натали Портман, Крис Хемсворт и неузнаваемый Кристиан Бейл в первом
Андрей Соколов рассказал об успехах своей 12-летней дочери
Андрей Соколов рассказал об успехах своей 12-летней дочери
Регина Тодоренко перед родами сбежала из страны
Регина Тодоренко перед родами сбежала из страны
Самые лучшие и самые худшие черты характера Рыб
Самые лучшие и самые худшие черты характера Рыб
Как обезопасить себя и уйти от проблем во время ретро-Плутона
Как обезопасить себя и уйти от проблем во время ретро-Плутона
4 Знака Зодиака, которые разбогатеют в июне 2022 года
4 Знака Зодиака, которые разбогатеют в июне 2022 года
Возлюбленная Дмитрия Шепелева показала их младшего сына крупным планом
Возлюбленная Дмитрия Шепелева показала их младшего сына крупным планом
Дмитрий Тарасов облысел после ухода жены
Дмитрий Тарасов облысел после ухода жены
Полина Гагарина заинтриговала фото в свадебном платье
Полина Гагарина заинтриговала фото в свадебном платье

Топ на сегодня

Возлюбленная Дмитрия Шепелева показала их младшего сына крупным планом
Возлюбленная Дмитрия Шепелева показала их младшего сына крупным планом
16 забавных фотографий из домашних архивов, на которых ностальгия смешана с неловкостью
16 забавных фотографий из домашних архивов, на которых ностальгия
Полина Гагарина заинтриговала фото в свадебном платье
Полина Гагарина заинтриговала фото в свадебном платье
Dress Code. В Лондоне прошла церемония Prince's Trust Awards. Среди гостей — Амаль Клуни, Джош Хартнетт, Фиби Дайневор
Dress Code. В Лондоне прошла церемония Prince's Trust Awards. Среди
Ксения Собчак получила от Юрия Лозы
Ксения Собчак получила от Юрия Лозы

Еще по теме

Музыкальное шоу Он и она - Концерт (17.12.2017)
Концерт - Музыкальное шоу Он и она (18.12.2017)
"Правая сторона тела отказала": Маршал о состоянии Николая Носкова после инсульта
Александр Маршал подружился с родителями молодой невесты