Александр Маршал перематерился из-за размера пенсии

Певец Александр Маршал рассказал о своей скудной пенсии. Артист в программе «Антонимы» с телеведущим Антоном Красовским озвучил размер своей пенсии. «Я получаю пенсию. С шестидесяти лет. Я успел до поднятия пенсионного возраста. У меня пенсия 12 тысяч, блин, рублей. Я живу за городом, поэтому мне не положена надбавка как заслуженному артисту», сказал Александр Маршал.Александр Маршл - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как отметил Александр Маршал, он прописан в Подмосковье уже 15 лет. «Раньше был прописан в Москве, где у меня была квартира. Но Подмосковье — это же тоже Россия», — заявил Александр Маршал. Напомним, что Александр Маршал — бывший участник культовой российской группы «Парк Горького». Лауреат премий «Шансон года», «Золотой граммофон» и фестиваля «Песня года».