Андрей Соколов рассказал об успехах своей 12-летней дочери
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Андрей Соколов рассказал об успехах своей 12-летней дочери

Андрей Соколов рассказал об успехах своей 12-летней дочери
Актер Андрей Соколов развелся  с последней женой Ольгой в 2015 году. В этом браке родилась его единственная дочь Соня, которой сейчас 12 лет. За спиной Андрея Соколова внушительный список сыгранных ролей в кино и театре, попытки стать депутатом и благотворительная работа, но ни одно интервью не обходится без вопросов о личной жизни. Актер признается, что превращать свои романы в шоу он не планирует. А все слухи пропускает мимо ушей. В прошлом у актера было несколько серьезных отношений, известно лишь то, что союзы с его первыми женами — Ириной и Евгенией, не продержались и года. Третий брак был более крепким. В 2010 году Соколов познакомился с девушкой по имени Ольга, которая работала моделью в одном из бутиков Санкт-Петербурга. Спустя год после первой встречи Ольга и Андрей стали родителями и поженились. Но и этим отношениям тоже не суждено было закончиться «хэппи-эндом» — в 2015 году Ольга ушла от мужа, сославшись на его измены. Про то, в каких отношениях он остался с экс-супругой, Андрей Соколов не говорит, зато дочку просто обожает и трогательно называет «принцессой».
Андрей Соколов с дочерью Соней Соне всего 12 лет, но она тоже хочет стать актрисой. Недавно напросилась на первый кастинг и успешно его прошла. Звездный папа уверят — все сама: его на пробах не было, поэтому девочке пришлось выложиться по полной и покорить режиссера своим талантом. «Читал сценарий, она у меня слямзила и говорит: „А кто будет сниматься?“ — „Ну вот там пробы будут“. — „А можно?“ — „Ну попробуй“. Попала сюда как все. Сказать, что как-то по блату, ну такого нет», — рассказывает артист в интервью MSK1.RU Он говорит: представлять Соню звездой экранов пока рано. Жизнь — штука непредсказуемая, и все еще несколько раз может измениться. Главное, сейчас девочка искренне радуется тому, что она делает. А папа во всем будет ей помогать.
«Она занимается фехтованием профессионально, уже в реестре федерации, и музыкой. Выше крыши занята по времени», — добавляет гордый отец.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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