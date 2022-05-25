Бесплатное DLC Top Gun Maverick для Microsoft Flight Simulator уже доступно
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Бесплатное DLC Top Gun Maverick для Microsoft Flight Simulator уже доступно

Бесплатное DLC Top Gun Maverick для Microsoft Flight Simulator уже доступно


Разработчики из студии Asobo сегодня выпустили крупное дополнение для Microsoft Flight Simulator к премьере фильма Top Gun Maverick. DLC добавляет в игру немало нового контента, при этом оно распространяется бесплатно.

В расширении Top Gun Maverick для Microsoft Flight Simulator игроков ждет:



Ливрея Top Gun: Maverick Edition для F/A-18E Super Hornet.



3 тренировочных миссии для Super Hornet, которые позволят освоить радикальные маневры полета, включая неограниченный взлет, S-образные маневры и низковысотное высокоскоростное маневрирование на сложной местности.



5 высокоскоростных низкоуровневых испытаний, требующих высочайших навыков, чтобы перемещаться над горами и преодолевать каньоны.



Задача посадки на палубу авианосца, одна из самых сложных операций в мире военной авиации.



Гиперзвуковой летательный аппарат, способный развивать скорость до 10 Маха и высоту более 150 000 футов над уровнем моря.



Миссия со стратосферой.

Ниже можно посмотреть трейлер, приуроченный к выходу дополнения для Microsoft Flight Simulator. Напомним, что сама игра доступна в Game Pass.


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По материалам: newxboxone

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