Бесплатное DLC Top Gun Maverick для Microsoft Flight Simulator уже доступно
Вчера, 22:35 Вадим Карасев
Разработчики из студии Asobo сегодня выпустили крупное дополнение для Microsoft Flight Simulator к премьере фильма Top Gun Maverick. DLC добавляет в игру немало нового контента, при этом оно распространяется бесплатно.
В расширении Top Gun Maverick для Microsoft Flight Simulator игроков ждет:
Ливрея Top Gun: Maverick Edition для F/A-18E Super Hornet.
3 тренировочных миссии для Super Hornet, которые позволят освоить радикальные маневры полета, включая неограниченный взлет, S-образные маневры и низковысотное высокоскоростное маневрирование на сложной местности.
5 высокоскоростных низкоуровневых испытаний, требующих высочайших навыков, чтобы перемещаться над горами и преодолевать каньоны.
Задача посадки на палубу авианосца, одна из самых сложных операций в мире военной авиации.
Гиперзвуковой летательный аппарат, способный развивать скорость до 10 Маха и высоту более 150 000 футов над уровнем моря.
Миссия со стратосферой.
Ниже можно посмотреть трейлер, приуроченный к выходу дополнения для Microsoft Flight Simulator. Напомним, что сама игра доступна в Game Pass.
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По материалам: newxboxone