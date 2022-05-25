Бесплатное DLC Top Gun Maverick для Microsoft Flight Simulator уже доступно

Вадим Карасев





Разработчики из студии Asobo сегодня выпустили крупное дополнение для Microsoft Flight Simulator к премьере фильма Top Gun Maverick. DLC добавляет в игру немало нового контента, при этом оно распространяется бесплатно.

В расширении Top Gun Maverick для Microsoft Flight Simulator игроков ждет:

Ливрея Top Gun: Maverick Edition для F/A-18E Super Hornet.3 тренировочных миссии для Super Hornet, которые позволят освоить радикальные маневры полета, включая неограниченный взлет, S-образные маневры и низковысотное высокоскоростное маневрирование на сложной местности.5 высокоскоростных низкоуровневых испытаний, требующих высочайших навыков, чтобы перемещаться над горами и преодолевать каньоны.Задача посадки на палубу авианосца, одна из самых сложных операций в мире военной авиации.Гиперзвуковой летательный аппарат, способный развивать скорость до 10 Маха и высоту более 150 000 футов над уровнем моря.Миссия со стратосферой.

Ниже можно посмотреть трейлер, приуроченный к выходу дополнения для Microsoft Flight Simulator. Напомним, что сама игра доступна в Game Pass.

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