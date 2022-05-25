Call of Duty: Modern Warfare II получит эксклюзивные бонусы на Playstation
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Call of Duty: Modern Warfare II получит эксклюзивные бонусы на Playstation

Call of Duty: Modern Warfare II получит эксклюзивные бонусы на Playstation


Студия Infinity Ward представила новый Call of Duty: Modern Warfare II, который появится 28 октября этого года. Полноценный анонс с подробностями состоится через несколько дней — 8 июня, но уже сейчас стали появляться некоторые детали, которые не были в первичном анонсе.

Как сообщает известный инсайдер по Call of Duty под ником charlieINTEL в Twitter, игра выйдет снова на всех игровых платформах: Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. По его словам, новых консолей еще слишком мало, чтобы разработчики проигнорировали выход игры на Xbox One и Playstation 4.

Тот же инсайдер сообщил, что Call of Duty: Modern Warfare II вновь получит в качестве эксклюзивного бонуса первое открытое тестирование на консолях Playstation. Похоже, что доступ к нему получат игроки на консолях Sony, которые приобретут версию шутера Cross Gen Bundle или Vault Edition.

Напомним, что Activision Blizzard не первый год сотрудничает с Sony в рамках бонусов для игроков с Playstation в проектах серии Call of Duty.

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По материалам: newxboxone

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