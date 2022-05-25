Call of Duty: Modern Warfare II выйдет 28 октября, представлен дебютный тизер

Вадим Карасев





Разработчики Call of Duty: Modern Warfare II из студии Infinity Ward объявили дату релиза шутера — 28 октября 2022 года. Анонс сопроводили несколькими артами и дебютным тизером, который можно посмотреть ниже. Полноценный трейлер игры выйдет 8 июня.

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В трейлере игроки обратили внимание, что в новой части Call of Duty вернутся хорошо известные персонажи оперативно-тактической группы 141, среди которых капитан Джон Прайс, Саймон «Гоуст» Райли, Джон «Соуп» МакТавиш, Кайл «Газ» Гэррик и полковник мексиканского спецназа Алехандро Варгас.

На данный момент нет информации о том, на каких платформах состоится релиз Call of Duty: Modern Warfare II.



