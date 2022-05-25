Цена автомобиля Lada XRAY Cross
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Цена автомобиля Lada XRAY Cross

Компактный пятиместный малолитражный автомобиль Lada XRAY Cross начали выпускать серийно в 2015 году. Дизайн разработали специалисты ВАЗА. Благодаря увеличенному дорожному просвету до 215 мм у этой модели улучшилась проходимость. Поскольку цены на Lada XRAY Cross нестабильны, то информацию о них рекомендуется получить на официальном сайте компании в день покупки. Одним из достоинств кроссовера является незначительное потребление бензина. В среднем расход топлива составляет 7 литров на 100 км. В городских условиях немного больше. Гарантированный безремонтный пробег составляет 100000 км.

Тормозная система дисковая. Передние тормоза вентилируемые, задние – не вентилируемые. Топливный бак вмещает 50 литров бензина. Модель комплектуется двумя типами двигателей. В зависимости от установленного мотора автомобиль разгоняется до 100 км за 12,3 секунды. Это средний показатель. Вес снаряженной машины – 1650 кг. Амортизаторы газовые. Передние и задние подвески независимые. Купить Ладу XRAY во Владимире проще и дешевле через официального дилера компании ВАЗ. Сегодня эту модель и многие другие варианты предлагают приобрести в кредит. Заявка рассматривается 30 минут. Иногда дольше, но положительный ответ гарантируется. Ежемесячное погашение кредита может составлять 35000 рублей.

Общий интерьер соответствует новым веяниям, поскольку снабжен большим разнообразием полезных функций, повышающих комфорт при длительных поездках. Руль спрятан в чехле из натуральной кожи.

Новшества салона:

  • кресла с боковыми поддержками;
  • датчик с индикатором, сигнализирующий о необходимости пристегивания ремней безопасности;
  • раскладывающееся переднее пассажирское сиденье, превращающееся в лежанку;
  • три подголовника на заднем пассажирском сиденье и подлокотник с боксом посредине;
  • подсветка интерьера и дверей;
  • наличие розетки и разъема USB;
  • подогрев сидений и руля;
  • современный мощный кондиционер.

Условия покупки автомобиля

Кто настроен на приобретение модели Lada XRAY Cross в кредит принял верное решение. Полную стоимость автомобиля может выплатить не каждый покупатель, но частичная оплата доступна всем. Рекомендуется воспользоваться программой LADA Finance. Это продукт компании ВАЗ, который частично субсидируется деньгами из государственной казны. Он позволяет потенциальным покупателям отказаться от потребительских кредитов с их высокими процентными ставками. Программа действует во всех российских регионах.


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