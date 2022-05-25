Чулпан Хаматова истеричка, утверждает психолог
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Чулпан Хаматова истеричка, утверждает психолог

Чулпан Хаматова истеричка, утверждает психолог
Фарида Красавкина  рассказала о поведении актрисы Чулпан Хаматовой. Артистка эмигрировала из России в Латвию, где несколько лет назад купила в элитном поселке домик в пригороде Риги. Оттуда звезда, некогда блиставшая в российском кино и театре, сделала ряд громких заявлений, включая пренебрежительное мнение о звании народной артистки, которым, как оказалось, вовсе не дорожит.
Чулпан Хаматова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Такое поведение Хаматовой заложено в дате ее рождения, уверяет нумеролог, психолог Фарида Красавкина. Оказывается, актриса двулична, и обе ее личины россияне уже имели удовольствие наблюдать, когда она, руководитель благотворительного детского фонда, бросила организацию на произвол судьбы, сбежав из страны. «Она склонна к агрессивному и аффективному состоянию. Невозможно предугадать, что выступит катализатором для резкого перехода, когда из душевного и гибкого человека, она может превратиться в эгоистичную, холодную личность. Поведение Хаматовой иногда можно сравнить с истерикой», — поведала Фарида Красавкина сайту «Экспресс-газета».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Полина Гагарина заинтриговала фото в свадебном платье
Полина Гагарина заинтриговала фото в свадебном платье
Чулпан Хаматова истеричка, утверждает психолог
Чулпан Хаматова истеричка, утверждает психолог
Лунный календарь окрашивания волос на июнь 2022 года
Лунный календарь окрашивания волос на июнь 2022 года
Call of Duty: Modern Warfare II выйдет 28 октября, представлен дебютный тизер
Call of Duty: Modern Warfare II выйдет 28 октября, представлен
Hazard Zone в Battlefield 2042 больше развивать не будут — DICE рассказала о планах
Hazard Zone в Battlefield 2042 больше развивать не будут — DICE
Оксана Федорова запечатлелась с мужем на фоне шикарного «майбаха»
Оксана Федорова запечатлелась с мужем на фоне шикарного «майбаха»
Гарик Сукачев показал красавицу дочь которая как две капли похожа на маму
Гарик Сукачев показал красавицу дочь которая как две капли похожа на
13 уморительных костюмов из фантастических фильмов прошлого века, которые поражают своей нелепостью
13 уморительных костюмов из фантастических фильмов прошлого века,
Rust Console Edition получит 26 мая крупное обновление Deadly Catch
Rust Console Edition получит 26 мая крупное обновление Deadly Catch
Высокооцененная игра Temtem выйдет на Xbox Series X | S в сентябре
Высокооцененная игра Temtem выйдет на Xbox Series X | S в сентябре
Ксения Собчак опустилась до унитазов
Ксения Собчак опустилась до унитазов
Сергей Глушко впервые высказался о конфликте с тещей
Сергей Глушко впервые высказался о конфликте с тещей

Топ на сегодня

Денежный лунный календарь на июнь 2022 года
Денежный лунный календарь на июнь 2022 года
Канны-2022: Тина Кунаки и Венсан Кассель, Кристен Стюарт, Эмили Ратаковски, Шэрон Стоун на премьере фильма "Преступления будущего"
Канны-2022: Тина Кунаки и Венсан Кассель, Кристен Стюарт, Эмили
День памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла 24 мая 2022 года
День памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла 24 мая 2022 года
Эти 2 игры сегодня пополняют подписку Game Pass на Xbox и PC
Эти 2 игры сегодня пополняют подписку Game Pass на Xbox и PC
Ингеборга Дапкунайте рассказала, где ее похоронят
Ингеборга Дапкунайте рассказала, где ее похоронят

Еще по теме

Ольга Кормухина высказалась о судьбе Чулпан Хаматовой
Чулпан Хаматовой подыскали замену
Жигалова нашла тайный заработок Чулпан Хаматовой
Чулпан Хаматова давно хотела сбежать из России