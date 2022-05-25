Чулпан Хаматова истеричка, утверждает психолог

Фарида Красавкина рассказала о поведении актрисы Чулпан Хаматовой. Артистка эмигрировала из России в Латвию, где несколько лет назад купила в элитном поселке домик в пригороде Риги. Оттуда звезда, некогда блиставшая в российском кино и театре, сделала ряд громких заявлений, включая пренебрежительное мнение о звании народной артистки, которым, как оказалось, вовсе не дорожит.Чулпан Хаматова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Такое поведение Хаматовой заложено в дате ее рождения, уверяет нумеролог, психолог Фарида Красавкина. Оказывается, актриса двулична, и обе ее личины россияне уже имели удовольствие наблюдать, когда она, руководитель благотворительного детского фонда, бросила организацию на произвол судьбы, сбежав из страны. «Она склонна к агрессивному и аффективному состоянию. Невозможно предугадать, что выступит катализатором для резкого перехода, когда из душевного и гибкого человека, она может превратиться в эгоистичную, холодную личность. Поведение Хаматовой иногда можно сравнить с истерикой», — поведала Фарида Красавкина сайту «Экспресс-газета».