Дмитрий Певцов высказался о судьбе Анны Нетребко
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дмитрий Певцов высказался о судьбе Анны Нетребко

Дмитрий Певцов высказался о судьбе Анны Нетребко
Актер и депутат Дмитрий Певцов пожалел оперную певицу. Анна Нетребко долгое время не высказывалась о политической ситуации в мире. Такое молчание смутило как иностранную, так и отечественную публику. Концерты оперной дивы стали стремительно отменяться. В конце марта 50-летняя Анна Нетребко все же решилась на публичное заявление. Оперная дива напомнила общественности, что хоть и является русской, но уже много лет платит налоги, а также живет в другой стране. Многие после таких слов обрушились на звезду с критикой. Вячеслав Манучаров поинтересовался у Дмитрия Певцова, что тот думает об артистах, «которые открестились от России». Звезда сериалов оказался не удивлен решению коллег, но сожалеет, что к их числу примкнула оперная дива.
Анна Нетребко - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Вылезло то, что внутри было много лет. Прием среди них есть замечательные мастера и мне жалко, что они не будут с нами больше работать. А кого-то совсем не жалко… Жалко Анну Нетребко, которая является звездой мировой величины. Она сделала свой выбор в пользу остаться там. И я понимаю, что судьба ее в дальнейшем будет незавидной. Ее в покое не оставят. Заставят подписываться еще под более худшим. Всю оставшуюся жизнь она на будет обязана подписываться в ненависти к России», — сказал депутат Госдумы в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». Напомним, что Анна Нетребко возобновила выступления в Европе. Сейчас звезда готовится к выступлениям во Франции, Австрии и Германии. «Считаю, что спорт, армия и вера — три реперные точки для взращивания и культивации патриотизма. Культура? Нет. Что с деятелями культуры? Сколько из них отказалось, кто-то уехал…» — негодует Певцов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Релиз Callisto Protocol теперь заявлен и на приставках Xbox One
Релиз Callisto Protocol теперь заявлен и на приставках Xbox One
Покупать квартиру с ремонтом или без
Покупать квартиру с ремонтом или без
Катя Гордон высказалась о скандалах с Галкиным
Катя Гордон высказалась о скандалах с Галкиным
Дмитрий Певцов высказался о судьбе Анны Нетребко
Дмитрий Певцов высказался о судьбе Анны Нетребко
Яровая: Минздрав не исполнил поручение по медпомощи в Арктике
Яровая: Минздрав не исполнил поручение по медпомощи в Арктике
Стартует приключение в Sea of Thieves, которое позволит игрокам повлиять на сюжет
Стартует приключение в Sea of Thieves, которое позволит игрокам
Call of Duty: Modern Warfare II получит эксклюзивные бонусы на Playstation
Call of Duty: Modern Warfare II получит эксклюзивные бонусы на
Список игр в аналоге Game Pass от Playstation — подписке Plus Extra и Premium
Список игр в аналоге Game Pass от Playstation — подписке Plus Extra и
Минерал серпентин помогает восстанавливать загрязненные почвы
Минерал серпентин помогает восстанавливать загрязненные почвы
Александр Маршал перематерился из-за размера пенсии
Александр Маршал перематерился из-за размера пенсии
Маргарита Симоньян прошлась по Ровшану Аскерову из «Что? Где? Когда?»
Маргарита Симоньян прошлась по Ровшану Аскерову из «Что? Где? Когда?»
Натали Портман, Крис Хемсворт и неузнаваемый Кристиан Бейл в первом трейлере фильма "Тор: Любовь и гром"
Натали Портман, Крис Хемсворт и неузнаваемый Кристиан Бейл в первом

Топ на сегодня

Возлюбленная Дмитрия Шепелева показала их младшего сына крупным планом
Возлюбленная Дмитрия Шепелева показала их младшего сына крупным планом
16 забавных фотографий из домашних архивов, на которых ностальгия смешана с неловкостью
16 забавных фотографий из домашних архивов, на которых ностальгия
Полина Гагарина заинтриговала фото в свадебном платье
Полина Гагарина заинтриговала фото в свадебном платье
Dress Code. В Лондоне прошла церемония Prince's Trust Awards. Среди гостей — Амаль Клуни, Джош Хартнетт, Фиби Дайневор
Dress Code. В Лондоне прошла церемония Prince's Trust Awards. Среди
4 Знака Зодиака, которые разбогатеют в июне 2022 года
4 Знака Зодиака, которые разбогатеют в июне 2022 года

Еще по теме

Снова в путь: Анна Нетребко с Юсифом Эйвазовым и сыном в Испании
Встреча с Димой Биланом и туристические прогулки: Анна Нетребко снова гостит в Москве
Анна Нетребко вернулась встречать Рождество в Вену: нарядная елка и дружеские селфи
Анна Нетребко поразила поклонников откровенными фотографиями с пляжа в Майами