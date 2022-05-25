Дмитрий Певцов высказался о судьбе Анны Нетребко

Актер и депутат Дмитрий Певцов пожалел оперную певицу. Анна Нетребко долгое время не высказывалась о политической ситуации в мире. Такое молчание смутило как иностранную, так и отечественную публику. Концерты оперной дивы стали стремительно отменяться. В конце марта 50-летняя Анна Нетребко все же решилась на публичное заявление. Оперная дива напомнила общественности, что хоть и является русской, но уже много лет платит налоги, а также живет в другой стране. Многие после таких слов обрушились на звезду с критикой. Вячеслав Манучаров поинтересовался у Дмитрия Певцова, что тот думает об артистах, «которые открестились от России». Звезда сериалов оказался не удивлен решению коллег, но сожалеет, что к их числу примкнула оперная дива.Анна Нетребко - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Вылезло то, что внутри было много лет. Прием среди них есть замечательные мастера и мне жалко, что они не будут с нами больше работать. А кого-то совсем не жалко… Жалко Анну Нетребко, которая является звездой мировой величины. Она сделала свой выбор в пользу остаться там. И я понимаю, что судьба ее в дальнейшем будет незавидной. Ее в покое не оставят. Заставят подписываться еще под более худшим. Всю оставшуюся жизнь она на будет обязана подписываться в ненависти к России», — сказал депутат Госдумы в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». Напомним, что Анна Нетребко возобновила выступления в Европе. Сейчас звезда готовится к выступлениям во Франции, Австрии и Германии. «Считаю, что спорт, армия и вера — три реперные точки для взращивания и культивации патриотизма. Культура? Нет. Что с деятелями культуры? Сколько из них отказалось, кто-то уехал…» — негодует Певцов.