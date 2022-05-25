Дмитрий Тарасов облысел после ухода жены

Футболист Дмитрий Тарасов засветил свою лысину. Завершивший карьеру в «Локомотиве» Дмитрий Тарасов сейчас играет в любительской лиге. Он регулярно посещает тренировки, а с уходом из семьи Анастасии Костенко и детей вовсе стал буквально жить на поле.Дмитрий Тарасов сверкнул лысиной Накануне у Тарасова была игра, кадрами с которой он поделился с подписчиками. Во время одного из эмоциональных моментов футболист засветил лысину на голове — шевелюра так поредела у 35-летнего многодетного отца, что образовалась плешь. Жена Тарасова, модель Анастасия Костенко, напомним, оставила мужа, забрала детей и уехала к себе в провинцию — в город Сальск, где живет ее мама.