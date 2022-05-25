Файтинг Them’s Fightin’ Herds выйдет на Xbox осенью
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Файтинг Them’s Fightin’ Herds выйдет на Xbox осенью

Файтинг Them’s Fightin’ Herds выйдет на Xbox осенью


Несколько месяцев назад появлялись слухи, что файтинг Them’s Fightin’ Herds, который в 2020 году вышел в Steam, может добраться и до приставок Xbox. Теперь это подтверждено официально — разработчики на своем сайте указали, что игра выйдет на новых платформах. Релиз Them’s Fightin’ Herds запланирован на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и Switch. После релиза игра будет поддерживать общий кроссплатформенный мультиплеер.

Them’s Fightin’ Herds — файтинг, вдохновленный мультфильмом My Little Pony. Игра после релиза в 2020 году в Steam собрала большую аудиторию поклонников — у нее сейчас уже около 2500 отзывов, с общей оценкой «Очень положительной».

Ниже можно посмотреть геймплей Them’s Fightin’ Herds. Игра представляет собой файтинг в 2D с необычными персонажами.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Бесплатное DLC Top Gun Maverick для Microsoft Flight Simulator уже доступно
Бесплатное DLC Top Gun Maverick для Microsoft Flight Simulator уже
Файтинг Them’s Fightin’ Herds выйдет на Xbox осенью
Файтинг Them’s Fightin’ Herds выйдет на Xbox осенью
15-летняя дочка Юлии Началовой резко сменила имидж
15-летняя дочка Юлии Началовой резко сменила имидж
Виктория Боня нашла себе новую работу
Виктория Боня нашла себе новую работу
Наргиз Закировой закрыли путь в Россию
Наргиз Закировой закрыли путь в Россию
Наталья Подольская призналась, какой подарок получила от мужа на 40-летие
Наталья Подольская призналась, какой подарок получила от мужа на
Релиз REPLACED на Xbox и в Game Pass перенесли на 2023 год
Релиз REPLACED на Xbox и в Game Pass перенесли на 2023 год
Skullgirls 2nd Encore доберется до приставок Xbox в этом году
Skullgirls 2nd Encore доберется до приставок Xbox в этом году
Похоже, улучшенные версии Xbox Series X | S и Playstation 5 выйдут в 2023-2024 году
Похоже, улучшенные версии Xbox Series X | S и Playstation 5 выйдут в
Хью Джекман рассказал, почему любит играть аферистов и почему проекты о них популярны
Хью Джекман рассказал, почему любит играть аферистов и почему проекты
Анастасия Чернобровина биография: личная жизнь, национальность, семья, муж, дети, новости 2022 (фото)
Анастасия Чернобровина биография: личная жизнь, национальность,
Roller Champions — новинка Ubisoft уже доступна бесплатно на Xbox
Roller Champions — новинка Ubisoft уже доступна бесплатно на Xbox

Топ на сегодня

Возлюбленная Дмитрия Шепелева показала их младшего сына крупным планом
Возлюбленная Дмитрия Шепелева показала их младшего сына крупным планом
4 Знака Зодиака, которые разбогатеют в июне 2022 года
4 Знака Зодиака, которые разбогатеют в июне 2022 года
Полина Гагарина заинтриговала фото в свадебном платье
Полина Гагарина заинтриговала фото в свадебном платье
Дмитрий Тарасов облысел после ухода жены
Дмитрий Тарасов облысел после ухода жены
Чулпан Хаматова истеричка, утверждает психолог
Чулпан Хаматова истеричка, утверждает психолог

Еще по теме

Файтинг Them’s Fightin’ Herds может выйти на Xbox — игра получил рейтинг
Skullgirls 2nd Encore доберется до приставок Xbox в этом году
Godfall выходит на Xbox, ранее игра была эксклюзивом Playstation
Высокооцененная игра Temtem выйдет на Xbox Series X | S в сентябре