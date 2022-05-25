Файтинг Them’s Fightin’ Herds выйдет на Xbox осенью

Вадим Карасев





Несколько месяцев назад появлялись слухи, что файтинг Them’s Fightin’ Herds, который в 2020 году вышел в Steam, может добраться и до приставок Xbox. Теперь это подтверждено официально — разработчики на своем сайте указали, что игра выйдет на новых платформах. Релиз Them’s Fightin’ Herds запланирован на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и Switch. После релиза игра будет поддерживать общий кроссплатформенный мультиплеер.

Them’s Fightin’ Herds — файтинг, вдохновленный мультфильмом My Little Pony. Игра после релиза в 2020 году в Steam собрала большую аудиторию поклонников — у нее сейчас уже около 2500 отзывов, с общей оценкой «Очень положительной».

Ниже можно посмотреть геймплей Them’s Fightin’ Herds. Игра представляет собой файтинг в 2D с необычными персонажами.

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