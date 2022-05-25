Гарик Сукачев показал красавицу дочь которая как две капли похожа на маму
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Гарик Сукачев показал красавицу дочь которая как две капли похожа на маму

Гарик Сукачев показал красавицу дочь которая как две капли похожа на маму
Дочери певца Гарика Сукачева, Анастасии исполнилось 18 лет. Артист практически не делится с поклонниками историями из личной жизни. А уж фото детей он и вовсе предпочитал не выкладывать. Но в семье отмечают важное событие — дочь рок-музыканта, Анастасия, празднует совершеннолетие. Гордый отец решил сделать исключение и опубликовал крайне редкую совместную фотографию с дочерью. «Анастасии Игоревне сегодня 18!!!» — поделился Сукачев, поставив хэштег «папатронутдослез». «Какая милая и интеллигентная девушка. Сразу видно хорошее воспитание», «Красотка – в маму», «Пусть будет счастливой!» — пожелали подписчики блога рок-музыканта.
Сукачев с дочкой С женой Ольгой Сукачев вообще предпочитал фотографии не выкладывать, считая, что личное должно оставаться личным. Но в прошлом году в честь дня рождения супруги рок-музыкант также сделал исключение и опубликовал архивный снимок с Ольгой, на котором они, молодые и счастливые, нежно обнимаются. Именно этот снимок показывает, как дочка похожа на маму. Кстати, 18 сентября супруги отметят серьезную годовщину свадьбы – с того дня прошло аж 39 лет. Редкая пара в российском шоу-бизнесе может похвастать таким солидным сроком. Гарик Сукачев и его жена Ольга — одна из самых крепких пар в мире шоу-бизнеса. Они познакомились, когда музыканту было 16, а ей — 14. Сукачев уверен, что творческий человек не может обойтись без того, чтобы периодически кем-то не увлекаться. «Ну а как? Жизнь человеческая состоит из этого... Влюбленность — это прекрасное чувство. Я могу влюбиться на две минуты. В какие-то глаза могу влюбиться и переживать и так далее. Или у меня вот здесь тепло, бабочки летают, как говорится. Это же отлично!» — уверен музыкант.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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