Гарик Сукачев показал красавицу дочь которая как две капли похожа на маму

Дочери певца Гарика Сукачева, Анастасии исполнилось 18 лет. Артист практически не делится с поклонниками историями из личной жизни. А уж фото детей он и вовсе предпочитал не выкладывать. Но в семье отмечают важное событие — дочь рок-музыканта, Анастасия, празднует совершеннолетие. Гордый отец решил сделать исключение и опубликовал крайне редкую совместную фотографию с дочерью. «Анастасии Игоревне сегодня 18!!!» — поделился Сукачев, поставив хэштег «папатронутдослез». «Какая милая и интеллигентная девушка. Сразу видно хорошее воспитание», «Красотка – в маму», «Пусть будет счастливой!» — пожелали подписчики блога рок-музыканта.Сукачев с дочкой С женой Ольгой Сукачев вообще предпочитал фотографии не выкладывать, считая, что личное должно оставаться личным. Но в прошлом году в честь дня рождения супруги рок-музыкант также сделал исключение и опубликовал архивный снимок с Ольгой, на котором они, молодые и счастливые, нежно обнимаются. Именно этот снимок показывает, как дочка похожа на маму. Кстати, 18 сентября супруги отметят серьезную годовщину свадьбы – с того дня прошло аж 39 лет. Редкая пара в российском шоу-бизнесе может похвастать таким солидным сроком. Гарик Сукачев и его жена Ольга — одна из самых крепких пар в мире шоу-бизнеса. Они познакомились, когда музыканту было 16, а ей — 14. Сукачев уверен, что творческий человек не может обойтись без того, чтобы периодически кем-то не увлекаться. «Ну а как? Жизнь человеческая состоит из этого... Влюбленность — это прекрасное чувство. Я могу влюбиться на две минуты. В какие-то глаза могу влюбиться и переживать и так далее. Или у меня вот здесь тепло, бабочки летают, как говорится. Это же отлично!» — уверен музыкант.