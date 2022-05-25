Hazard Zone в Battlefield 2042 больше развивать не будут — DICE рассказала о планах
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Hazard Zone в Battlefield 2042 больше развивать не будут — DICE рассказала о планах

Hazard Zone в Battlefield 2042 больше развивать не будут — DICE рассказала о планах


Студия DICE сегодня рассказала о планах по развитию шутера Battlefield 2042. После полугодичного исправления ошибок и проблем, разработчики намерены в июне запустить первый сезон. На данный момент точная дата запуска первого сезона в Battlefield 2042 не называется, но уже известны некоторые детали. Так, в первом сезоне разработчики обещают: 1 новую карту, 1 нового специалиста, боевой пропуск, режим «Штурм» на 32 человека и режим «Прорыв» на 64 человека, плюс различные исправления.

Что касается других планов, студия DICE официально объявила о прекращении развития режима Hazard Zone — он признан провальным. Сам режим останется в игре, но новый контент получать не будет. По мере выявления в нем ошибок, студия DICE планирует их исправлять.

Также, в игре Battlefield 2042 планируется со временем обновить все карты из стандартного набора. Первой будет обновлена карта «Калейдоскоп» — на ней появится больше укрытий, новые позиции для флагов и дополнительные области. В будущем в игре появится больше оружия, гаджетов и некоторые другие улучшения.


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По материалам: newxboxone

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