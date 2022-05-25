Хью Джекман рассказал, почему любит играть аферистов и почему проекты о них популярны
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Хью Джекман рассказал, почему любит играть аферистов и почему проекты о них популярны

Хью Джекман рассказал, почему любит играть аферистов и почему проекты о них популярны

Хью Джекман недавно вернулся на Бродвей: в феврале прошла премьера новой постановки "Музыкант", где он играет главную роль — мошенника Гарольда Хилла.

В последний раз на бродвейской сцене актер выступал в 2003 году, однако до этого довольно активно участвовал в театральных постановках. Первой его театральной ролью, в 1995-м, кстати, тоже была работа в мюзикле — хотя певческий опыт у Джекмена отсутствовал. В новом интервью, посвященном "Музыканту", он вспоминает о своем театральном дебюте в Австралии:

Для меня было настоящим чудом попасть в мюзикл, я только что выпустился, и мой агент сказал, что сейчас ищут актера на роль Гастона в "Красавице и чудовище". Я получил роль, но в контракте было указано, что я должен раз в неделю посещать уроки вокала. Поначалу я чувствовал себя аутсайдером.

Главный герой постановки "Музыкант" Гарольд Хилл приезжает в провинциальный американский городок, высказывает идею организовать оркестр, на самом же деле планирует обмануть жителей и скрыться с деньгами. На вопрос о том, нравится ли ему исполнять роли аферистов (в кино подобных персонажей Хью тоже играл не раз — к примеру, в фильме 2019 года "Безупречный" о хищениях бюджетных денег в государственной школе), актер отвечает так:

Мне интересно открывать разные грани характера людей, выбравших жить не так, как мы... Это не эскапизм, просто мне нравится на сцене или на экране делать то, что я не позволил бы себе или не захотел бы делать в реальной жизни. Я рад, что не каждый из нас Гарольд Хилл, но это весело — два с половиной часа вести себя настолько нагло, насколько это возможно.


Популярность всевозможных сюжетов о мошенниках Хью объясняет интересом американцев к персонажам, которые "идут против всех и нарушают правила":

В австралийцах такое тоже отчасти присутствует, но пандемия показала, что в Австралии люди охотно соблюдают правила, есть дух коллектива. Сказано: "Мы должны сделать так" — и они это делают. В Америке все немного по-другому.

В США Джекман живет последние 20 лет, но в интервью говорит, что чувствует себя австралийцем, хоть и считает Америку "экстраординарным местом".

Постановка "Музыкант" номинирована на шесть наград Tony, включая категорию за лучшее возвращение, а также за лучшие актерские работы — на них претендует и Хью Джекмен, и Саттон Фостер. Спектакль уже не раз ставился на Бродвее, впервые — в 1957 году.


Хью Джекман в постановке "Музыкант"
Маргарита Дорошевич
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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