Яровая: Минздрав не исполнил поручение по медпомощи в Арктике

11:37 Автор: Анастасия Островкова

Поставленная президентом задача по развитию русского Севера прежде всего касается вопросов качества жизни людей и достижение среднероссийских показателей по обеспечению качества жизни. Об этом заявила зампред Госдумы Ирина Яровая в ходе Парламентских слушаний думского Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Депутат обратила внимание на то, что Министерство здравоохранения не исполнило ранее данное поручение, которое касается порядка доступности оказания медпомощи в районах Арктики. Также необходимо было разработать стандарты оказания помощи гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера по отдельным заболеваниям.

«Такова была задача. Она не решена. Мы постоянно работаем с обращениями граждан, и мы знаем, что маршрутизация пациента это не какая-то формальная истории, это всегда жизненная ситуация, которая связана со спасением жизни. Поэтому предлагаю отдельно дать поручение проработать вопросы готовности расширения формата телемедицины, вопросы маршрутизации пациентов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, а также вопросы санавиации», — подчеркнула вице-спикер.

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Она уточнила, что в современных условиях нужно расширить возможности работы именно санитарной авиации, чтобы обеспечить граждан Севера диспансеризацией и экстренным оказанием медицинской помощи.

«Жизнь — это прежде всего здоровье. Ее продолжительность напрямую связано с качеством и своевременностью оказания медпомощи», — заключила Яровая.

#Арктика #здравоохранение #здоровье

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